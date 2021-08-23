الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن: تأثيث 8.5 ألف شقة للسكان المنقولين من المناطق غير الآمنة

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع ممثلي 30 جمعية أهلية بهدف تنسيق الجهود وتطوير نظم إدارة معلومات مميكنة تربط بين الوزارة والجمعيات لمتابعة الأداء ولرصد النتائج المخطط لها بشكل دوري ومستمر.

وأجرت وزيرة التضامن حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الجمعيات حول تقسيم المسئوليات وتعزيز التعاون واستعراض المعوقات التي تواجه المجتمع المدني ووعدت بالمساهمة في تذليلها بهدف تفعيل دورهم بأقصى قدر ممكن في إطار المبادرة وفي كافة البرامج القومية.

وأوضحت القباج أن دور كل من الوزارة والجمعيات الأهلية هو واحد متكامل ولا يتجزأ وأن التنسيق المستمر بينهم أمر حيوي، وأن دورهم في المبادرة يشمل الطفولة المبكرة والتوسع في انشاء وتطوير الحضانات في القرى، بالاضافة الى خدمات الالف يوم الاولى في حياة الطفل، بالاضافة الى تعزيز تنمية الاسرة المصرية في مجالات توفير سكن كريم وزيادة فصول محو الأمية بصفة خاصة للفتيات والسيدات وزيادة أعداد مدارس المجتمع لاستيعاب المتسربين من التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وافتتاح المزيد من عيادات "٢ كفاية" لضمان إتاحة خدمات تنظيم الاسرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وتم مناقشة ضرورة توفير خدمات الاكتشاف المبكر للاعاقة والتأهيل لمن يثبت إعاقتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، كما أكد الحاضرون أن فرص التمكين الاقتصادي تساهم في خروج الاسر الفقيرة من دائرة الفقر وتحسين جودة حياتهم، واخيرا تم التأكيد على اهمية تعزيز وعي الأسر المصرية من خلال زيارات الرائدات والمثقفات، واللقاءات المجتمعية والجماهيرية، والشراكة مع مسرح التجوال وصناع الدراما بالتنسيق مع وزارة الثقافة، بالاضافة الى اهمية دور الصحافة والاعلام والدراما والاعلام التنموي.  

وفي ذات الإطار، أشارت إلى أنه تم الانتهاء من تأثيث 8.5 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق المستحدثة المنقولين من المناطق غير الآمنة وجار الانتهاء من 3 آلاف وحدة لتبدأ مرحلة أخرى من التسكين لاستكمال ما يقرب من 16 ألف وحدة سكنية، معربة عن أهمية تحقيق المزيد من التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتأثيث الوحدات السكنية المستهدفة في المناطق المستحدثة.

وتم التوافق في نهاية الاجتماع على تحديد الأنشطة التي سيتم تنفيذها في كل قرية من القرى المستهدفة في مبادرة حياة كريمة، كما سيتم إطلاق موقع الكتروني ومشاركته مع الجمعيات الاهلية بهدف تسجيل ورصد كافة تدخلات الوزارة ومؤسسات العمل الاهلى في جميع القرى المستهدفة في المبادرة.

وزارة الصحة المجتمع المدنى وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة الثقافة وزارة التربية والتعليم تنظيم الأسرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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وزيرة التضامن: تأثيث 8.5 ألف شقة للسكان المنقولين من المناطق غير الآمنة

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