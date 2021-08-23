انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الغد

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الغد سيشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء مع نشاط بالرياح معتدلة.

- طقس غد الاثنين

وأضاف "شاهين" في تصريحات لـ"الدستور" أن طقس الغد الثلاثاء سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة بمقدار طفيف خلال ساعات النهار وعلى أغلب الأنحاء في اليوم ويكون طقس الغد معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبري وباقي أنحاء الجمهورية، وتكون نسبة الرطوبة مرتفعة بما يزيد من الشعور بدرجات الحرارة المحسوسة، بقيم من 3 إلى 4 درجات.

-درجات الحرارة غدًا

وأشار شاهين إلى أنه من المتوقع انخفاض في درجات الحرارة لتكون درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 و37، السواحل الشمالية 30 عظمي و335، جنوب سيناء 38 عظمي و40 محسوسة، شمال الصعيد 38 عظمي و40، وجنوب الصعيد 41 عظمى و42.

-أهم الظواهر الجوية

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح شمالية غربية، كما يكون البحر الأحمر معتدل أيضًا والموج من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح شمالية غربية.

وأشار شاهين إلى وجود شبورة مائية خفيفة في صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة وكذلك والسواحل الشمالية والوجه البحري ويستمر نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، ويكون اتجاه الرياح على مصر عمومًا شمالي غربي، وتتراوح سرعة الرياح من 11 و14 عقدة.

وأوضح شاهين أن السبب وراء ارتفاع درجات الحرارة هو تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي والذي يلتحم مع منخفض السودان ويؤدي لتكون حرارة في طبقات الجو العليا، وأن الخرائط الجوية لم تُشر إلى تحسن في درجات الحرارة حتى الآن.