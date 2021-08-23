حمدي قوطة: زعماء الوفد قدموا الكثير من التضحيات للوطن

تقدم المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، بالتهنئة لجموع الوفديين، بمناسبة إحياء ذكرى زعماء الأمة الثلاثة، "سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين"، قائلا: ذكرى عطرة تبعث في نفوس المصريين معاني التضحية والنضال والعيش بكرامة .

وأوضح قوطة، في بيان له، أن سعد زغلول من أشهر زعماء الدولة المصرية، وواحد من أهم الشخصيات التي ساهمت في تأسيس تاريخ مصر، وبناء نهضتها الحديثة، مشيرا إلى أن مواقف الزعماء الثلاثة ستظل محفورة في ذاكرة وأذهان المصريين .

وأشار عضو الهيئة العليا للوفد، إلى أن زعماء الوفد قدموا الكثير للوطن والمصريين طوال مسيرتهم الوطنية ورسخوا للوحدة الوطنية ودافعوا عن حقوق المرأة المصرية والطبقات الكادحة ووضعوا القواعد الأساسية للديمقراطية والحريات، والتي ما زالت حتى يومنا هذا مبادىء عامة للتطبيق الصحيح لمفهومي الديمقراطية والحرية.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، أن "بيت الأمة" سيظل باقياً أبد الدهر، فالأشخاص يموتون والفكرة باقية وسيبقى الحزب محافظاً على مبادئه متفرداً بها على الساحة السياسية بدعم جموع الوفديين والشعب المصرى الأصيل، للوصول لمفهوم الوطنية الحقيقي، وترسيخا له، في ظل وجود قيادة سياسية حكيمة قادرة على السير على هذا النهج الوطني بكل إخلاص وتفان.

من جانبه، قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن إحياء ذكرى زعماء الأمة الثلاثة "سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين" ، ليس فقط للوفديين ولحزب الوفد، بل للشعب المصري أجمع، فالمواقف التاريخية والدور النضالي الذي لعبه هؤلاء الزعماء من أجل نصرة الوطن ما زالت محفورة في التاريخ وفي وجدان المصريين.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن التاريخ المصري كتب مجلدات وسطرها بحروف من نور بالمواقف التاريخية التي اتخذها الزعماء الثلاثة، والتي كان لها دور كبير في الحفاظ على الوطن واسترداد حرية شعبه وحماية استقلاله .

وأشار إلى أن الزعيم الراحل سعد زغلول، نجح في توحيد جموع المصريين "مسلمين وأقباط"، تحت لواء الوطن الواحد، ضاربا أروع الأمثلة والنماذج الوطنية ، وكانت وحدة المصريين ولا زالت مثال فخر أمام العالم، لافتا أن زعيم الأمة كان ملهما للثورة الشعبية التي قام بها كل مصري يريد الاستقلال وحرية الشعب كمطلب رئيسي وجّه للاحتلال الأجنبي.