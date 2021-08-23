رابط الاستعلام عن الرقم التأمينى عبر موقع التأمينات الاجتماعية أونلاين

رابط الاستعلام عن الرقم التأمينى عبر موقع التأمينات الاجتماعية من الكلمات البحثية التي لها حظ وافر عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت القائمة البحثية، وذلك لرغبة ملايين من المواطنين في إنهاء مسوغات تعينهم سواء في القطاع العام أو الحكومي، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستلام في ظل جائحة كورونا.

رابط الاستعلام عن الرقم التأمينى عبر موقع التأمينات الاجتماعية

خصصت هيئة التأمينات الاجتماعية موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله الاستعلام الإلكتروني عن الرقم القومي الخاص بفتح ملف تأميني به كافة بيانات صاحبه الشخصية والتأمينية ويعد أحد أبرز الأوراق المطلوبة للتعيين داخل الجهات الحكومية والخاصة يأتي استخدام النظام الإلكتروني داخل الهيئة كنوع من الإجراءات الاحترازية الذي اعتمدته الحكومة للتعامل مع أزمة جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 التي اجتاحت كافة دول العالم في أواخر عام 2019 وحصد ملايين الأرواح حتى الآن حيث يهاجم الفيروس الجهاز المناعي ويقضي على الأجهزة الحيوية ويدمرها تماما مما يتسبب في الوفاة الفورية.

خطوات الاستعلام عن الرقم القومي

يمكن من خلال بعض الخطوات الالكترونية إنهاء مسوغات التعيين بالقطاع العام والخاص وذلك من خلال استخراج الرقم القومي عبر موقع التأمينات الاجتماعية الذي من شأنه إنهاء إجراءات فتح الملف التأميني للمستعلم والذي يحتوي على بياناته ( اسم المؤمن عليه، ومحل سكنه، اسم الأم، ...) وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع التأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط ( من هنا).

الضغط على أيقونة الاستعلام عن الرقم التأميني.

كتابة بيانات الراغب في استخراج الرقم التأميني (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...).

كتابة إسم الأم.

الضغط على ليست روبوت.

الضغط على زر الاستعلام.

ظهور الرقم التأميني.

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رابط الاستعلام الإلكتروني عن الرقم التأميني

أهمية الرقم التأميني

رابط الاستعلام عن الرقم التأمينى عبر موقع التأمينات الاجتماعية وأهميته من أكثر التساؤلات حاليا عبر محرك المنصات الإلكترونية حيث يمكن من خلال الرقم التأميني معرفة كافة المعلومات عن المنشأة والعاملين بها وموعد فصل وتعيين العاملين وتاريخ دفع آخر اشتراك والأجر الثابت والمتغير وتسوية المديونيات والمعاشات والاستقطاعات التأمينية وغيرها من المعلومات التي تخص المؤمن عليه.