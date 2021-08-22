الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لراغبي الحصول على اللقاح

كيفية الاستعلام عن طلب لقاح كورونا المستجد كوفيد-19 لأول مرة

الاستعلام عن طلب
الاستعلام عن طلب لقاح كورونا

يسعى الكثير من المواطنين حول معرفة موعد الاستعلام عن طلب لقاح كورونا للحصول على الجرعات التي حددتها وزارة الصحة والسكان لأخذ التطعيم.

ويمكن للمواطنين راغبي الحصول على اللقاء بالتقدم للتسجيل من خلال الموقع الذي أتاحته وزارة الصحة والسكان المصرية من خلال رابط موقع وزارة الصحة والسكان المصرية، وذلك للحصول على جرعتي لقاح كورونا المستجد كوفيد 19 .

الاستعلام عن طلب لقاح كورونا لأول مرة

وفيما يخص الاستعلام عن حالة الطلب بعد قيام المواطن بالتسجيل تتم من خلال الخطوات التالية.

  • -إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام من (الاسم، والسن، الفئات المستهدفة، منطقة السكن)
  • -إتباع الخطوات الإلكترونية اللازمة عبر الموقع.
  • - إدخال رقم الطلب الذي تم الحصول عليه عبر رسالة نصية عبر رقم الهاتف المحمول وقت التسجيل .
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 خطوات الاستعلام عن لقاح كورونا عقب الطلب  

ويستطيع المتقدمين للحصول على جرعتي لقاح كورونا  عبر موقع وزارة الصحة الاستعلام الالكتروني عن موعد ومكان الحصول على الجرعات بإتباع الخطوات التالية:-

التسجيل عبر موقع وزارة الصحة من هنا.

-في البداية عليك اختيار الاستعلام من القائمة الرئيسية للموقع، يمكنك بعد ذلك كتابة رقم الطلب الذي تم إرساله عبر الهاتف المحمول وقت التسجيل.

وبعد ذلك يمكنك التأكد من صحة كافة البيانات المسجلة للراغب في الحصول على اللقاح  قبل الضغط على زر الإستعلام. 

يظهر لك بعد هذه الخطوه  حالة الطلب متضمنة مكان وموعد الحصول على جرعات اللقاح، لم يتم تحديد موعد نظرا لوجود قائمة انتظار بمحل السكن.

وكانت ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على الموقع للحصول على لقاح كورونا، وذلك في إطار المساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

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