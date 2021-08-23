وزيرة التضامن: إطلاق أكبر قوافل «أبواب الخير» 5 سبتمبر

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق أكبر قوافل "أبواب الخير"، 5 سبتمبر المقبل، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري، بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر” والمجتمع المدني، مشيرة إلى أنه سبق الحصول على 3 أرقام قياسية في القوافل الخيرية.

ولفتت الوزيرة، في تصريحات لها اليوم، إلى أن الوزارة ستطلق قافلة آخرى إلى دولة السودان الشقيق، تشمل معقمات وكحول، موجهة حديثها لممثلى الجمعيات “هناك قافلة للسودان ومحتاجين خيم تكفى 5 أفراد ، وهنشتريها من الجمعيات، وجرى تجهيز 5 آلاف بطانية و2 طن كحول حتى الآن".

كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم العمل علي التمكين الاقتصادي للاسر كما يتم العمل على أوراق ثبوتيه للأسر في القري ، تحت مظلة مبادرة "حياة كريمة"، كذلك التنسيق مع الجمعيات وفقا لطبيعة عمل كل جمعية ، بالإضافة الى فتح عيادات 2 كفاية الخاصة بوسائل تنظيم الاسرة ، بالتعاون مع وزارة الصحة ، وأيضا استمرار متابعة للامهات من خلال مشروع ال 1000 يوم الاولي ، كما سيتم تحليل بيانات القرى لنعرف مدي احتياجات الاسر فيها .

جاء ذلك خلال الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع الجمعيات الأهلية المشاركة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، بحضور أيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشئون الجمعيات والمجتمع المدني.

وأوضحت الوزيرة:"لدينا 67 مراكز استشارات أسرية، سوف يتم إعادة تفعيل الأنشطة الخاصة بهم من جديد"، لافتًا: إلى أنهم “توقفوا بسبب اللجوء إلى محكمة الأسرة مباشرة، ونحاول رصد تدخلات الجمعيات الأهلية في الجانب الصحي للاسر تحت مظلة (حياة كريمة)، وكذلك العمل حاليا علي سكن كريم ، لما يقرب من 120 الف أسرة”.