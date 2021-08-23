الإثنين 23 أغسطس 2021
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عالم

العراق: وصول وفد إلى ليتوانيا لتيسير عودة العراقيين العالقين

أحمد الصحاف
أحمد الصحاف

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الاثنين، وصول وفد من وزارة الخارجية إلى ليتوانيا لتيسير عودة العراقيين العالقين.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية في بيان له "إن وفداً دبلوماسيا قنصلياً، وصل إلى ليتوانيا من أجل تقديم الدعم وتيسير عودة العراقيين العالقين".

وأشار إلى أن "الوفد بدأ عمله اليوم، حيث التقى مع مسؤول التحقيقات في مركز المهاجرين الأجانب بمخيم طالبي اللجوء بمنطقة ببرادا الحدودية، توماس سيبوفلسكي والمستشار في قسم التعاون الدولي لحرس الحدود مينداكوس لاديكا".

وتابع، أن "الحديث جرى بين الطرفين حول إعادة العراقيين في هذا المركز والبالغ عددهم 275 بضمنهم 14 عائلة".

وأكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أنه تم بعد اللقاء، إصدار جوازات مؤقتة لمجموعة من العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية في هذا المركز وتم الاطلاع على ظروفهم المعيشية وما يحتاجونه وأولوية الحالات الإنسانية للآخرين".

   عراقيون بين بيلاروسيا وليتوانيا 

وتحولت قضية عبور اللاجئين العراقيين غير الشرعيين لليتوانيا عبر بيلاروسيا، إلى خلاف سياسي حاد عصف بالعلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، وهي المتوترة أصلا وسط مطالبات أوروبية من العراق بضبط تدفق مواطنيه على ليتوانيا من خلال الأراضي البيلاروسية.

وفي هذا الإطار قتل مواطن عراقي في المنطقة الحدودية بين ليتوانيا وبيلاروسيا، اول الشهر الجاري  في ظروف غامضة، حيث أصدرت على إثر ذلك وزارة الخارجية العراقية بيانا، على لسان المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف جاء فيه: "سفارة جمهورية العراق في موسكو تتابع ببالغ الاهتمام تفاصيل الحادث، الذي أودى بحياة مواطن عراقي على الحدود المشتركة بين بيلاروسيا وليتوانيا".

ودعا الصحاف: "كل العراقيين أن لا يكونوا هدفا لشبكات التهريب والاتجار بالبشر."

 من جانبها أعلنت الخطوط الجوية العراقية إيقاف رحلاتها إلى بيلاروسيا لمدة أسبوع، في محاولة على ما يبدو لضبط عملية تدفق المواطنين العراقيين على بيلاروسيا لأغراض الهجرة غير الشرعية نحو دول الاتحاد الأوروبي.

تعاون روسيا المهاجرين الاتجار بالبشر وزارة الخارجية العراقية غير الشرعيين أحمد الصحاف

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