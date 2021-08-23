الإثنين 23 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التغذية-السليمة-لمرضى-السكرى

«التغذية السليمة لمرضى السكري».. ندوة بمجمع إعلام زفتى

ندوة اعلامية
ندوة اعلامية

نظم مجمع إعلام زفتى فى محافظة الغربية، اليوم، ندوة إعلامية تحت عنوان "التغذية السليمة لمرضى السكري" بمقر قاعة المجمع، للتوعية بكيفية التعامل مع مرض السكري.

تحدثت في الندوة الدكتورة سلمى هلال الرخ مسئول الإعلام الصحي بالإدارة الصحية بزفتى وقالت أن مرض السكري هو زيادة نسبة السكر في الدم.

FB_IMG_1629716376933
ندوة اعلامية 

وتطرقت إلي أسباب الإصابة وأهمها النظام الغذائي السيئ والغير صحي الذي يؤدي للسمنة والإصابة بضغط الدم والتأثير على الحالة النفسية على الجسم عمومًا وأيضًا أن يكون الإصابة به وراثي.

وأشارت إلى أعراض السكري وهى العطش والجوع المستمر كثرة استخدام الحمام، وأنواعه وأهم الفئات عرضة للإصابة به، ومضاعفات السكري زيادة السكر في الدم يترسب حول الأعصاب وبالتالي يؤدي إلى قلة الإحساس – فشل كلوى سكتات دماغية – يؤثر على العين وقد يؤدي إلى العمى وكذا القدم السكري.

FB_IMG_1629716372923
ندوة اعلامية 

كما أوضحت وسائل العلاج و أهمها التغذية السليمة والإكثار من تناول الخضروات وتقليل اللحوم الحمراء والدهون والسكر والنشويات والبعد عن الزيوت المهدرجة و الالتزام بممارسة الرياضة والالتزام بالعلاج سواء كان حبوب أو أنسولين.

وأكدت على ضرورة الحرص على عمل الكشف الدوري حتى يتم كشف الامراض مبكرًا والتغذية السليمة وكثرة تناول الخضروات والفاكهة والإكثار من شرب المياه. 

شارك في الندوة موظفو المصالح الحكومية، بحضور الدكتورة رانيا صلاح قنديل مدير عام تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بزفتى، وميرفت سرحان مسئول العلاقات العامة بالإدارة الصحية بزفتى.

نظم مجمع أعلام زفتى محافظة الغربية ندوة اعلاميه التغذية السليمة لمرضى السكرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

«الصحة» تعلن رسميًا رصد حالة إصابة بمتحور دلتا في مصر

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

اعترافات أجنبي يمارس الدجل بحدائق القبة: «قولت للضحايا مسخر جن علشان توليد الفلوس»

وزير التعليم يرد على شائعات أخطاء تصحيح الثانوية العامة: سنبلغ النائب العام

وزارة الصحة المصرية.. موقع التقديم على لقاح كورونا

وزيرة الصحة: لقاح «سينوفاك» المحلى نفس المُصنع خارجيًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الملك والرئيس بوتين في موسكو .. الرؤية والآفاق المنظورة

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

مؤمن المحمدي

ماكدونالدز

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (14).. الوساطة بين الجماعات الإسلامية والحكومة

بسنت حسن

الديمقراطية الأمريكية وسقوط الأقنعة

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

صور

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا حدث في اجتماعات الحكومة الإسرائيلية مع وزراء خارجية قبرص واليونان؟

6467 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

بعد 74 عاماً.. البحرين تعلن عن عودة الصلاة في كنيس يهودي بالمنامة