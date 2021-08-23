«التغذية السليمة لمرضى السكري».. ندوة بمجمع إعلام زفتى

التغذية-السليمة-لمرضى-السكرى

نظم مجمع إعلام زفتى فى محافظة الغربية، اليوم، ندوة إعلامية تحت عنوان "التغذية السليمة لمرضى السكري" بمقر قاعة المجمع، للتوعية بكيفية التعامل مع مرض السكري.

تحدثت في الندوة الدكتورة سلمى هلال الرخ مسئول الإعلام الصحي بالإدارة الصحية بزفتى وقالت أن مرض السكري هو زيادة نسبة السكر في الدم.

ندوة اعلامية

وتطرقت إلي أسباب الإصابة وأهمها النظام الغذائي السيئ والغير صحي الذي يؤدي للسمنة والإصابة بضغط الدم والتأثير على الحالة النفسية على الجسم عمومًا وأيضًا أن يكون الإصابة به وراثي.

وأشارت إلى أعراض السكري وهى العطش والجوع المستمر كثرة استخدام الحمام، وأنواعه وأهم الفئات عرضة للإصابة به، ومضاعفات السكري زيادة السكر في الدم يترسب حول الأعصاب وبالتالي يؤدي إلى قلة الإحساس – فشل كلوى سكتات دماغية – يؤثر على العين وقد يؤدي إلى العمى وكذا القدم السكري.

ندوة اعلامية

كما أوضحت وسائل العلاج و أهمها التغذية السليمة والإكثار من تناول الخضروات وتقليل اللحوم الحمراء والدهون والسكر والنشويات والبعد عن الزيوت المهدرجة و الالتزام بممارسة الرياضة والالتزام بالعلاج سواء كان حبوب أو أنسولين.

وأكدت على ضرورة الحرص على عمل الكشف الدوري حتى يتم كشف الامراض مبكرًا والتغذية السليمة وكثرة تناول الخضروات والفاكهة والإكثار من شرب المياه.

شارك في الندوة موظفو المصالح الحكومية، بحضور الدكتورة رانيا صلاح قنديل مدير عام تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بزفتى، وميرفت سرحان مسئول العلاقات العامة بالإدارة الصحية بزفتى.