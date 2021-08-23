الإثنين 23 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اقتصادية قناة السويس: تفريغ 3578 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

السفينة
السفينة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 متراً بغاطس 7 أمتار وذلك لتفريغ 3578 طن رخام  بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 7 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن. 

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة.

وفي شأن آخر كانت أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة CSAV RIO GRAND وجنسيتها ليبيريا ويبلغ طولها 182 متراً بغاطس 8.2 متر وعلى متنها 1200 سيارة لتفريغهم بالميناء. 

كما استقبل الميناء السفينة SEYMA التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 121 متر والغاطس 6.5 متر وذلك لشحن 6300  طن صودا كاوية من الميناء. 

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة  3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. 

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين  ومن  المنتظر دخول  3 سفن. 

كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة  ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ والشحن  على الأرصفة.

اقتصادية قناة أعلنت الاقتصادية المنطقة

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