وزيرة الصحة: مصر شهدت ارتفاعًا فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن العالم مر بـ3 موجات من فيروس كورونا، وهناك دول بدأت الموجة الرابعة.

وأكدت الوزيرة أن الإصابات بفيروس كورونا بدأت تزيد خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن مصر شهدت ارتفاعا فى الأعداد بالرغم من أنه ارتفاع بسيط لكنه مستمر، مما يدل على استمرار ارتفاع معدلات الإصابة خلال الفترة المقبلة، وعليه سيتم تكثيف لقاحات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الآن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لعرض آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية «المعهد القومي لتدريب الأطباء سابقا».

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد استعرضت، أمس الأحد، مستجدات تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، لافتة إلى زيادة عدد مراكز التطعيمات المخصصة للسفر إلى 145 مركزا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص 3 مراكز كبرى، شملت "أرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، ومدينة البعوث الإسلامية بالإسكندرية، ومبنى بأكاديمية الفنون بالجيزة"، حيث تستوعب تطعيم ما يقرب من 60 ألف مواطن من المسافرين في اليوم.

وأشارت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بديوان وزارة الصحة، مع نظيرها الجيبوتي، أحمد عبدالله، لبحث سبل التعاون المشترك، إلى أنه تم التنسيق مع وزارتي القوى العاملة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لتطعيم المسافرين لأغراض العمل والبعثات التعليمية بالإضافة لأغراض العلاج.

ونوهت الوزيرة إلى تطعيم 95% من العاملين بوزارة الصحة والسكان، لافتة إلى استمرار تطعيم كافة العاملين بالوزارات ودواوين الحكومة والقطاعات والهيئات والجهات التابعة، بالإضافة إلى تطعيم المواطنين في الشركات والبنوك والمناطق الصناعية والفنادق السياحية والنوادي والموانئ وغيرها.

وأشارت إلى البدء في طرح الإنتاج القومي من لقاح "فاكسيرا سينوفاك" والذي سيتراوح من 15 إلى 18.5 مليون جرعة شهريًا، مضيفة أنه من المتوقع وصول 5.2 مليون جرعة من لقاحي "فايزر وموديرنا" خلال الفترة القادمة.

ولفتت إلى استمرار تسجيل وتطعيم جميع العاملين في وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي حتى شهر سبتمبر القادم، وفقًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، داعية كافة العاملين في وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، وستصلهم رسالة تحديد الموعد ومكان التطعيم، خلال 72 ساعة من التسجيل، لتلقي اللقاح في مراكز التطعيمات الموزعة على مستوى الجمهورية.