الإثنين 23 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 3 عقارات متعارضة مع محور «شينزو آبي» وتسكين 10 أسر بالمحروسة

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات شينزو آبي

استأنفت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة أعمالها، في محيط محور شينزو آبي.

وصرح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أنه تم البدء في أعمال حصر وإزالة لعدد من العقارات فى محيط محور شينزو آبي داخل مدينة الأمل (الهجانة) شرق مدينة نصر بغرض التوسعة وخلق فراغات فى محيط المحور، وسيتم تسكين الأسر في مدينة المحروسة ٢ بالسلام وهي شقق مفروشة ومجهزة.

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نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات شينزو آبي

وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أنه تم البدء فى إزالة عدد ٣ عقارات وتسكين عدد 10 أسر.

ويذكر أن المحور يربط مابين مدينة نصر وطريق السويس والطريق الدائري وجارى تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مروراً بمدينة الأمل الهجانة.

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نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات شينزو آبي

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر إيقاف مدير فرع هيئة النظافة، ومدير الإشغالات بحى شرق مدينة نصر عن العمل وإحالتهما للتحقيق لتقاعسهم فى أداء الأعمال المنوطة بهم، وسوء حالة النظافة  وتواجد الإشغالات بالحي.

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نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات شينزو آبي


جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة بحي شرق مدينة نصر لمتابعة سير العمل به.
ووجه محافظ القاهرة بمد مواعيد متعهدى النظافة للعمل على مدار اليوم، وفسخ عقد أى متعهد مقصر على الفور، وتفعيل وحدات الرصد البيئي، بالمحافظة وعمل ورديات لهم على مدار 24 ساعة.

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نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات شينزو آبي


وحذر محافظ القاهرة من أن ظهور أى شكاوى خاصة بالنظافة بأى حي سيحاسب عنها المسئول عن ذلك مشددًا على أنه سيتم استبعاد المقصرين على الفور.

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نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات شينزو آبي


وأكد محافظ القاهرة على أن رئيس الحي مسئول رئيسي عن أعمال النظافة فى منطقته، وأن نجاح منظومة النظافة يكمن فى قيام الأحياء بعملها، مطالبًا رؤساء الأحياء بالتواجد اليومي بالشارع لإحداث تغيير في مستوى النظافة يلمسه المواطن الذي يعد رضاه عن النظافة هو الهدف الرئيسي للمنظومة الجديدة.

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نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات شينزو آبي

نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات شينزو آبي
نائب محافظ القاهرة يتابع ازالات شينزو آبي
محور شينرو آبي ازالات محور شينزو آبي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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