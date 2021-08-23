تفاصيل تطعيم 650 من العاملين بشركات السياحة بالإسكندرية بلقاح كورونا

أعلن على المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أنه قد تم اليوم الأحد تطعيم نحو 650 من أصحاب شركات السياحة بالإسكندرية والعاملين، كما انضم لهم عدد من المرشدين السياحيين لتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس ضمن حملة وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحى.

وأوضح المانسترلي أنه تم تحديد يوم الإثنين المقبل 30 أغسطس للانتهاء من كافة المسجلين من أصحاب شركات السياحية والعاملين لديهم لتلقى الجرعة الأولى من اللقاح.

وأضاف المانسترلى أنه تم التنسيق مع مسئولى وزارة الصحة بالإسكندرية لتجهيز مقر الغرفة لاستقبال لجنة وزارة الصحة لتلقيح أصحاب الشركات والعاملين بدلا من وضعهم على قوائم الانتظار في مكاتب الصحة لإعطائهم الأولوية فى الحصول على التطعيم للمساهمة للحد من اّثار جائحة كورونا وكانت لها آثار سلبية على قطاع السياحة عامة وشركات السياحة على وجه الخصوص وما فرضته الظروف من حتمية تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد ليتاح لقطاع السياحة العودة للعمل، حيث إن تلقى اللقاح أصبح من اشتراطات السفر والتنقل بين الدول ولعودة الحياة لطبيعتها.

ويوضح محمد عزت، عضو غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أن كافة المتطوعين اليوم داخل الغرفة قاموا بالتسجيل على موقع وزارة الصحة منذ أكثر من شهرين ولكن انتظرنا حتى وصول جرعات إضافية الى مديرية الصحة بالإسكندرية وتم ترتيب الموعد، وقد بدأ عمل لجنة وزارة الصحة بالغرفة فى التاسعة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء.

وأوضح عزت أن نقابة المرشدين بالإسكندرية قد أرسلت مجموعة من المرشدين للتطعيم وهناك من سيكون متواجد يوم الاثنين المقبل.

يشار إلى وزارة السياحة والآثار قد أعلنت أنه تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بقطاع السياحة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، وشمل التطعيم جميع العاملين داخل الفنادق والمنشآت السياحية ومراكز الغوص والقرى السياحية والسفاري بالإضافة إلى العاملين بالمحلات والبازارات والمقاهي والمطاعم السياحية، ومكاتب السياحة، فضلاً عن تطعيم العاملين بالمطارات الجوية والموانئ البحرية بالمحافظتين.