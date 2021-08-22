جيرا الطويلة تفتتح معرضها الأول: عملت على اللوحات منذ سنوات والنجاح شجعني للاستمرار (صور)

استضاف أتيليه القاهرة بوسط البلد، مساء الأحد، حفل افتتاح معرض الفنانة التشكيلية جيرا أحمد الطويلة، نجلة الشاعر الكبير أحمد الطويلة، وذلك بحضور العديد من الشخصيات منهم الكتاب والشعراء والعديد من الملهتمين بالفن التشكيلي وأصدقاء جيرا وافتتح المعرض الفنان أحمد الجنايني مدير رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة.

صورة من الفعالية

وقالت جيرا الطويلة عن سبب تسمية معرضها الأول باسم زويا:"زويا تعني الحياة في إفريقيا، وهو اسم قرية في إفريقيا ويعتبر هو أول معارضي الفردية، وشركت في أكثر من معرض جماعي".

صورة من الفعالية

أضافت جيرا لـ"الدستور":"هذه اللوحات التي تمثل معرضي الأول عملت عليها منذ عدة سنوات لكن التجهيز للمعرض كان يتم منذ أسبوع مضى.

ونوهت جيرا الطويلة إلى أنها لم تتمد في رسوماتها على زيارات لإفريقيا وغيرها، مشيرة إلى أنها استمدت الوجوه من المحيط حولها ممن تقابلهم ومن أصدقائها وأيضًا على التراث التصويري الإفريقي:" نجاح الافتتاح لمعرض الفردي الأول بهذا الشكل كبداية يمثل قوة دافعة للأمام وحافز كبير للمضي في خطوات أكبر".

صورة من الفعالية

يشار إلى أن معرض زويا يستضيفه أتيليه القاهرة في الفترة من 22 أغسطس وحتى التاسع والعشرين من أغسطس الجاري بقاعة راتب صديق، ويأتي المعرض تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

أما عن جيرا أحمد الطويلة فقد ولدت في 2005 وسلكت طريقها بالفن التشكيلي واستخدام خامات الزيت والإكريليك، وأخذت من البيئة الإفريقية ثيمة لأعمالها ولوحاتها، كونها ثرية بالفلكلور والرمزيات الشعبية، وشاركت جيرا في العديد من املعارض الجماعية، وكان معرضها "زويا هو معرضها الفردي الأول.

صورة من الفعالية

صورة من الفعالية

صورة من الفعالية

صورة من الفعالية

صورة من الفعالية

صورة من الفعالية

صورة من الفعالية