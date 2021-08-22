الإثنين 23 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنارة مساكن الغزل بماقوسة وكسح مياه الصرف الصحي أسفل كوبري النيل بالمنيا

إنارة مساكن ماقوسة
إنارة مساكن ماقوسة بالمنيا

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم بكسح مياه الصرف الصحي من أسفل كوبري النيل بحي وسط مدينة المنيا كما قام قسم البيئة بالحي برفع 20 طنا مخلفات.

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قال خالد محمد رئيس حى وسط المدينة، أنه تم كسح مياه الصرف الصحي من أسفل كوبرى النيل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، مضيفا بمواصلة الجهود المبذولة في قطاع النظافة بجميع مناطق الحى للحفاظ على المظهر الجمالي لمدينة المنيا حيث تم رفع ما يقارب من ٢٠ طنا من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع وشوارع الحي لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

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من ناحية أخرى قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بإنارة مساكن الغزل بقرية ماقوسة التابعة للوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان 

وأكد محمد سميح سكرتير الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان، أن قسم الإنارة برئاسة المهندس عبد التواب حسن عبد الغنى رئيس القسم تمكن اليوم من إنارة مساكن الغزل بماقوسة حيث تم تركيب 10 لمبات  ليد وتركيب 1 كونتاكتور خلية ضوئية وشد 500 متر سلك وتم انارة المكان بالكامل لتيسير حركة المواطنين والمركبات ليلا،

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وأضاف محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية أنه تم عمل صيانة لعدد 10 كشافات انارة خلال حملات الصيانة الدورية التي يقوم بها قسم الإنارة بالقرية.

ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، على الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى منظومة الإنارة لتيسير حركة المواطنين والمركبات ليلا، وكذلك أعمال النظافة التي قامت بها أحياء المدينة للحفاظ على المظهر الحضاري لها مؤكدا على رفع المخلفات والقمامة أول بأول من أماكن التجمع للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا. 

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إنارة مساكن ماقوسة بالمنيا
إنارة مساكن ماقوسة بالمنيا
إنارة مساكن ماقوسة بالمنيا
إنارة مساكن ماقوسة بالمنيا
إنارة مساكن ماقوسة بالمنيا
إنارة مساكن ماقوسة بالمنيا
إنارة مساكن ماقوسة بالمنيا
إنارة مساكن ماقوسة بالمنيا
إنارة مساكن ماقوسة بالمنيا
إنارة مساكن ماقوسة بالمنيا
إنارة مساكن ماقوسة بالمنيا
إنارة مساكن ماقوسة بالمنيا
- 5 79 مليون إجمالي الحالات في فرنسا إنارة مساكن ماقوسة كسح مياه الصرف الصحي أسفل كوبري النيل خالد محمد اللواء ياسر عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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