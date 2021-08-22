الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا تتوعد «طالبان» برد «سريع وقوى» حال منعها مواطنيها من مغادرة أفغانستان

طالبان
طالبان

توعدت الولايات المتحدة الأمريكية حركة طالبان برد "سريع وقوي" حال تم منع مواطنيها من مغادرة أفغانستان.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد- "إن القيادة العسكرية للولايات المتحدة لا تعتقد حاليا أنها بحاجة إلى زيادة القوات الأمريكية على الأرض في أفغانستان، وخاصة في مطار كابول.. والرئيس الأمريكي يتأكد من هذه المسألة كل يوم".

وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين، خلال مشاركته في حوار بشأن دور طالبان في إجلاء الأمريكيين من أفغانستان، على ضرورة تعامل المسؤولين الأمريكيين مع حقيقة سيطرة حركة طالبان على الحكم في كابول.

وبسؤاله عما إذا كان هناك اتفاق مع طالبان لضمان مرور آمن للأمريكيين إلى مطار كابول، قال بلنكين إن "ما نركز عليه جميعا هو إخراج الأشخاص العالقين والتأكد من أننا نفعل كل ما هو ممكن للقيام بذلك، وأعتقد أن من متطلبات وظيفتي الاتصال مع طالبان التي تسيطر على كابول".

ونفى ما تردد حول أن مفاوضات واشنطن مع طالبان لمنح الشرعية للحركة، موضحا أن العلاقات مع طالبان "علاقات عمل" من أجل تجنب حدوث أي تضارب بين الجانبين، ومن أجل العمل على حل أي مشاكل قد تواجه الأمريكيين العالقين في أفغانستان.
 

الولايات المتحدة طالبان أفغانستان واشنطن

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وائل لطفي

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