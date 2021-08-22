الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

تقرير المعمل الجنائى فى حريق شقة بعين شمس: لا شبهة جنائية

حريق
حريق

أوضح مصدر أمني تفاصيل تقرير المعمل الجنائي المبدئى، حول واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة عين شمس، أن سبب اندلاع النيران هو ماس كهربائي، بسبب زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة. 

كانت نيابة عين شمس أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة عين شمس، وذلك لبيان الخسائر الناجمة عن الحريق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنت من السيطرة على النيران التي اندلعت داخل شقة سكنية في عين شمس بالطابق الأخير في أحد العقارات، والذى لم يسفر عن أي إصابات.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتدادها لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالوقاعة، واخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيق.

الحماية المدنية المعمل الجنائي قسم شرطة غرفة عمليات مصدر أمني عين شمس ماس كهربائي النيابة العامة

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