الأحد 22 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وصول الفنان أحمد فهمى للمشاركة فى عزاء «حماة» محمد رمضان

وصول احمد فهمي
وصول احمد فهمي

وصل الفنان أحمد فهي إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد؛ لتأدية واجب عزاء في وفاة حماة الفنان محمد رمضان التي وافتها المنية مساء أمس، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تم تشييع الجثمان صباح اليوم إلى مقابر العائلة.

وقرر محمد رمضان نقل عزاء حماته من الحامدية الشاذلية إلى مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر؛ حرصًا على منع التكدس والتزاحم وسلامة الإجراءات الاحترازية في ظل الجائحة، ونسق مع إدارة المسجد على أن يكون العزاء عقب صلاة المغرب مباشرة مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وفى وقت سابق، أعلن محمد رمضان وفاة حماته مساء أمس داخل أحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض، وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة والذى اقتصر على الأسرة فقط.

يأتي ذلك بعد ساعات من إحياء النجم محمد رمضان، مساء الجمعة، حفلا غنائيا كبيرا داخل جولف بورتو مارينا، حضره عشرات الآلاف من الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

وصول الفنان محمد رمضان أحمد تشييع عزاء صراع مع المرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

هل يعود مرتضى منصور لرئاسة الزمالك الأسبوع المقبل؟

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

ارتفاع تدريجي غدًا.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«الالتزام هو الحل».. روشتة العبور الآمن من الموجة الرابعة لـ«كورونا»

«صفعة 20 مرة على وجهه».. فحص فيديو اعتداء بلطجى على شاب ببلبيس

وصول محمد رمضان إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتلقي عزاء حماته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الجن» يأكل «أولاد حبيب»

ماجد حبته

محاولة جديدة لاغتيال قيس سعيد!

مؤمن المحمدي

ماكدونالدز

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (14).. الوساطة بين الجماعات الإسلامية والحكومة

بسنت حسن

الديمقراطية الأمريكية وسقوط الأقنعة

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

صور

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ حملة لتلقيح سكانها البالغين بجرعة ثالثة ضد كورونا

تقارب أيدولوجي: كيف يمكن تفسير موقف "حماس" من إستيلاء "طالبان" على كابول؟

فلسطين تدين قمع إسرائيل وتنكيلها بالمشاركين في المسيرات السلمية