وصول الفنان أحمد فهمى للمشاركة فى عزاء «حماة» محمد رمضان

وصل الفنان أحمد فهي إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد؛ لتأدية واجب عزاء في وفاة حماة الفنان محمد رمضان التي وافتها المنية مساء أمس، بعد صراع طويل مع المرض، حيث تم تشييع الجثمان صباح اليوم إلى مقابر العائلة.

وقرر محمد رمضان نقل عزاء حماته من الحامدية الشاذلية إلى مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر؛ حرصًا على منع التكدس والتزاحم وسلامة الإجراءات الاحترازية في ظل الجائحة، ونسق مع إدارة المسجد على أن يكون العزاء عقب صلاة المغرب مباشرة مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وفى وقت سابق، أعلن محمد رمضان وفاة حماته مساء أمس داخل أحد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض، وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة والذى اقتصر على الأسرة فقط.

يأتي ذلك بعد ساعات من إحياء النجم محمد رمضان، مساء الجمعة، حفلا غنائيا كبيرا داخل جولف بورتو مارينا، حضره عشرات الآلاف من الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.