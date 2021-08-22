الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

التحالف المصرى يعقد دورته التدريبية الثالثة بالمنيا حول «الاتجار بالبشر»

التحالف المصرى يعقد
التحالف المصرى يعقد دورتة التدريبية

عقد التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية وبالتعاون مع جمعية المركز العربي لحقوق الإنسان بمحافظة المنيا دورته التدريبية الثالثة حول الاتجار بالبشر.

وتناول التدريب القانون الدولي و مكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة الاتجار بالبشر فى الدستور المصرى، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ٢٠١٦ – ٢٠٢١، وجرائم الاتجار بالبشر فى القانون المصرى، وتعريف الاتجار بالبشر، وأركان جريمة الاتجار بالبشر، وعقوبات جريمة الاتجار بالبشر.

يذكر أن هذه هى الدورة التدريبية الثالثة بعد عقدها في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، ومن المقرر أن تنتقل لباقي المحافظات فى إطار سلسلة جهود التحالف المصرى والجمعيات الشريكة للتوعية بمخاطر الاتجار بالبشر.

 

التحالف المصرى لحقوق الانسان مكافحة الاتجار بالبشر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار القانون المصري تعريف الإتجار بالبشر ضعف الوازع الديني

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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