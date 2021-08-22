التحالف المصرى يعقد دورته التدريبية الثالثة بالمنيا حول «الاتجار بالبشر»

عقد التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية وبالتعاون مع جمعية المركز العربي لحقوق الإنسان بمحافظة المنيا دورته التدريبية الثالثة حول الاتجار بالبشر.

وتناول التدريب القانون الدولي و مكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة الاتجار بالبشر فى الدستور المصرى، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ٢٠١٦ – ٢٠٢١، وجرائم الاتجار بالبشر فى القانون المصرى، وتعريف الاتجار بالبشر، وأركان جريمة الاتجار بالبشر، وعقوبات جريمة الاتجار بالبشر.

يذكر أن هذه هى الدورة التدريبية الثالثة بعد عقدها في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، ومن المقرر أن تنتقل لباقي المحافظات فى إطار سلسلة جهود التحالف المصرى والجمعيات الشريكة للتوعية بمخاطر الاتجار بالبشر.