بالأسماء.. نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة رسميًا

وافق المجلس الأعلى للقضاء، في جلسته التي عقدت، اليوم الأحد، على طلب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بنقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء.

وأشار بيان للنيابة العامة، إلى أن النائب العام كان قد تقدَّمَ بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه، ونفاذًا لما أقرَّه المجلس الأعلى للهيئات القضائية، في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي، برئاسة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت النيابة العامة نقل إحدى عشرة قاضية للعمل بالنيابة العامة لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام ٢٠٢١ حتى ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٢، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل.

ولفت البيان إلى أن المجلس وافق على الطلب بنقل كل من القاضيات الآتية أسماؤهن للعمل بالنيابة العامة خلال الفترة المذكورة:

-أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم (محامٍ عام).

- إيمان سمير إبراهيم القمري، (محامٍ عام).

-مي حسين مصطفى حسين، (محامٍ عام).

-نفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب، (محامٍ عام).

- ريحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي، (رئيس نيابة أ).

-إيريني مجدي زيادة صليب، (رئيس نيابة أ).

-هبة صلاح الدين أمين محمد منصور، (رئيس نيابة أ).

- أماني محمد موسى محمد، (رئيس نيابة أ).

-إنجي حسين علي حسين، (رئيس نيابة أ).

- إيمان أحمد لبيب سماح، (رئيس نيابة أ).

- منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، (رئيس نيابة أ).