الأحد 22 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد الشيخ أبو العينين شعيشع

الشيخ أبو العينين
الشيخ أبو العينين شعيشع

احتفت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، بذكرى ميلاد الشيخ أبو العينين شعيشع، حيث ولد في يوم 22 أغسطس لعام 1922 في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ؛ وذلك ضمن سلسلة "عظماء بلدنا" التي تطلقها الهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

يعد الشيخ أبو العينين شعيشع أحد أعلام التلاوة وأبرز قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، التحق بكُتاب المدينة، وحفظ القرآن الكريم كاملًا وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره، أحب كثيرًا الاستماع إلى القرآن الكريم من القراء في المناسبات، الأمر الذي كوّن لديه حصيلة نغمية كبيرة، كان لها عظيم الأثر في مسيرة حياته وكانت سببًا في تفوقه على كثير من القراء الأكبر سنًّا منه فيما بعد.

 

ظهرت موهبته الفريدة في قراءة القرآن وذاع صيته لعذوبة صوته وحلاوة أدائه، والتحق بالإذاعة المصرية عام 1939 وكان عمره لا يتجاوز وقتها 17 عامًا، وبرغم حداثة سنه إلا أنه استطاع أن يحفر اسمه بين كبار القراء حيث اتخذ لنفسه أسلوبًا فريدًا في التلاوة تميز به.. سجل العديد من التلاوات النادرة للإذاعة المصرية والعديد من الإذاعات العربية.

 

عُين الشيخ أبو العينين شعيشع قارئًا لمسجد عمر مكرم بميدان التحرير عام 1969، ثم قارئًا لمسجد السيدة زينب عام 1992، ناضل كثيرًا في بداية السبعينات لإنشاء نقابة القراء وبالفعل نجح مع زملائه كبار القراء في تأسيس النقابة، وانتُخب نقيبًا لها عام 1988، خلفًا للراحل الشيخ عبد الباسط عبدالصمد، وظل نقيبًا حتى وفاته.

كما عُين شعيشع عضوًا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعميدًا للمعهد الدولي لتحفيظ القرآن الكريم، وعضوًا للجنة اختبار القراء بالإذاعة والتليفزيون، وعضوًا باللجنة العليا للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف.

زار العديد من الدول الإسلامية وكان أول قارئ مصري يقرأ بالمسجد الأقصى، وحصل على العديد من التكريمات والأوسمة من عدة دول تقديرًا لأدائه في تلاوة القرآن الكريم وتعليمه ونشره في كل مكان.

تُوفي الشيخ أبو العينين شعيشع في 23 يونيو من عام 2011، عن عمر يناهز الـ89 عامًا، قضى خلالها رحلة عامرة في تلاوة القرآن الكريم في مشارق الأرض ومغاربها.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ذكرى ميلاد الشيخ أبو العينين شعيشع عظماء بلدنا قصور الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

تراجع مصر عن تصنيع السيارة الكهربائية محليًا؟.. الحكومة توضح الحقيقة

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

وزيرة الصحة: توفير جرعات جديدة من لقاحات كورونا 29 أغسطس

«الصحة»: تخصيص مركز لتطعيم المسافرين بغرض الدراسة بلقاحات كورونا

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

ضبطها زوجها في أحضان عشيقها فأخرجت له وثيقة زواجها العرفي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

محمد عبدالعزيز

عشوائية المشهد وغوغائية الشارع

د.كريمة الحفناوى

يا شادى الألحان أسمعنا

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

صور

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارب أيدولوجي: كيف يمكن تفسير موقف "حماس" من إستيلاء "طالبان" على كابول؟

فلسطين تدين قمع إسرائيل وتنكيلها بالمشاركين في المسيرات السلمية

فوضى وارتباك والأوامر.. كيف أصيب الجندي الإسرائيلي في اشتباكات حدود غزة؟