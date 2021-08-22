وزير الإسكان يختتم جولته لمشروعات «حياة كريمة» بالغربية

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ومرافقوهم، جولتهم التفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، بتفقد عدد من المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بقريتى الغريب، وتفهنا العزب.

وتجول وزير الإسكان، ومحافظ الغربية، بالقريتين، لتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات، والذى يقدم 7 خدمات للمواطنين من خلال مركز تكنولوجى، وكذا تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية، والذى يقدم عددا من الخدمات الزراعية والبيطرية، مما يوفر جميع الخدمات المختلفة للمواطنين.

وأكد الوزير، أن الدولة المصرية ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى عام 2014، أولت اهتماماً كبيراً برفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي لخدمة أهالينا بالمناطق الريفية، حيث كانت النسبة فى عام 2014 نحو 12 ٪، وتم رفعها إلى ما يزيد على 40 ٪، ثم جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وتوفير الخدمات للمواطنين، وفى مقدمتها استكمال تغطية المناطق الريفية بخدمات الصرف الصحي، لتعمل على حل مشكلة الصرف الصحى فى الريف المصرى بوجه عام.

جولة وزير الاسكان

التوجيه بتنفيذ الوصلات المنزلية

واستهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولته بزيارة عدد من القرى بمركز زفتى، بمحافظة الغربية لتفقد المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور مسئولى قطاع المرافق بوزارة الإسكان.

جولة وزير الاسكان

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ الغربية، مشروع الصرف الصحي الجارى تنفيذه بقرية كفر نواى، حيث استمعا إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي للمشروع، من اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والذى أوضح، أن إجمالى عدد القرى المخدومة بالصرف الصحى فى محافظة الغربية 195 قرية بما نسبته 76.5 ٪، وجار توصيل خدمات الصرف الصحي لـ77 قرية بما نسبته 15.5 ٪، ومنها 16 قرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وجار دراسة باقى القرى لتوصيل الخدمة إليها.

جولة وزير الاسكان

ووجه الدكتور عاصم الجزار، بضرورة تنفيذ الوصلات المنزلية، بالتوازي مع الانتهاء من تنفيذ محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي، حتى يستفيد المواطنون بشكل فوري ومباشر من خدمة الصرف الصحي، فور انتهاء المشروعات.

وأكد الوزير، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، ويتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية.