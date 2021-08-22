الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تشكيل لجنة لمحاسبة المقصرين في حادث نادي دسوق

الفريق
الفريق

أعلن أحمد السماحي، المتحدث الإعلامي لمحافظة كفر الشيخ ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وفر إقامة لأسر المصابين من لاعبي فريق دسوق لكرة السرعة بفندق واستراحة جامعة المنوفية، وقرر إبقاء ممثلًا عن  المحافظة لمتابعة الحالات والتواجد بين أسر المصابين، لتوفير كافة الرعاية لأبنائنا من لاعبي الفريق.

جاء ذلك بحضور أشرف الدكتور صبحي ،وزير الشباب والرياضة، والدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، وهيام الطباخ،عضو مجلس النواب، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والمهندس عادل حسنين، رئيس مجلس إدارة نادي دسوق الرياضي، ومحمد شيحة، رئيس منطقة كفر الشيخ، والسيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، التقيا بعدد من أسر المصابين، ورئيس نادي دسوق الرياضي، وتجرى الآن عمليات للمصابين بحضور فريق طبي متخصص بالمستشفى الجامعي بشبين الكوم.

وأعلن محافظ كفر الشيخ رفع حالة الطوارئ  بمستشفيات كفر الشيخ لتوفير الإمكانيات الطبية المطلوبة اللازمة لهم، كما أكد وزير الشباب والرياضة على أن هناك متابعة مستمرة لكافة الحالات المصابة، وتقديم الدعم اللازم من قبل الوزارة للوصول بهم لمراحل التأهيل لعودة حياتهم الطبيعية لممارسة أنشطتهم الرياضية.

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