قبل إصدار مذكراته.. هل تقاضي الملكة حفيدها هاري وزوجته بتهمة التشهير؟

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن الملكة اليزابيث الثانية، أمرت كبار مساعدي القصر بالتخطيط لمقاومة قانونية لمواجهة الهجمات المؤذية من قبل حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل، ويستشير الفريق القانوني للنظام الملكي خبراء في التشهير بعد وابل من الانتقادات من الزوجين المقيمين في الولايات المتحدة.



- الملكة غاضبة من الهجمات المتكررة

وكشف مصدر مطّلع أن الملكة غاضبة من الهجمات المتكررة، في ظل مخططات الأمير هاري لنشر مذكراته الشاملة العام المقبل، وقال المصدر "هناك حد للهجوم الذي يمكن ان تتقبله العائلة المالكة والتي لم ترد على ادعاءات دوق ودوقة ساسكس حتى الآن".



وتابع "ولكن الآن العائلة تبحث عن شركة محاماة للرد القانوني على هذه الهجمات، وسيتم ابلاغ هاري وميجان بانه لن يتم التسامح مع أي هجمات أخرى".



وأكدت الصحيفة ان العائلة المالكة اهتزت الشهر الماضي بسبب الكشف عن هاري بأنه كان يكتب مذكراته وستصدر العام المقبل والذي يتزامن مع اليوبيل البلاتيني للملكة.



- العائلة المالكة إصدار تحذير قانوني للناشرين

وتدرس العائلة المالكة إصدار تحذير قانوني للناشرين Penguin Random House،

وقال المصدر الملكي "يتحدث الفريق القانوني للعائلة المالكة إلى شركات لديها خبرة في التشهير وانتهاك الخصوصية"، و تابع "إذا تم ذكر اسم شخص في الكتاب واتهمه بشكل مباشر بشيء يمكن أن يكون تشهيرًا وايضا انتهاك حقوقه في حياة أسرية خاصة".



وسيكون من المفارقات أن يتم اتهام هاري وميجان بانتهاك الخصوصية نظرًا لتصريحاتهما حول هذا الموضوع.



واضاف المصدر "يمكن للفريق القانوني أيضًا الاتصال بناشري الكتاب واصدار تحذير مسبق بمحتويات الكتاب والحق في الرد، ولكن هناك مخاوف من أن الجمهور الأمريكي يصدق ما يقوله هاري وميجان."



و كان هاري وميجان، قد أخبرا أوبرا وينفري في وقت سابق من هذا العام في مقابلة مثيرة أن أحد أفراد العائلة المالكة لم يذكر اسمه قد أثار مخاوف بشأن لون بشرة ابنهما آرشي، كما يتهم فصل محدث من سيرتهم الذاتية بقلم أوميد سكوبي هذا الأسبوع أفراد العائلة المالكة بالفشل في احتواء التداعيات والأزمات.



وتم تسريب محادثات هاري مع شقيقه الاكبر ويليام ووالده تشارلز هذا العام إلى مقدمة البرامج التلفزيونية الأمريكية جايل كينج ، صديقة عائلة ساسكس، وامتنع قصر باكنجهام عن التعليق.