الأحد 22 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمة التعاون الإسلامي: المصالحة هي مفتاح السلام في أفغانستان

الدكتور يوسف بن أحمد
الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الأحد، أنه يجب عدم استخدام أفغانستان ملاذًا للإرهاب مجددًا.

وقال الأمين العام للتعاون الإسلامي، إن الأوضاع في أفغانستان تدعو للقلق، داعيا السلطات الأفغانية لتعزيز الحوار، لافتًا إلى أن المصالحة هي مفتاح إحلال السلام في أفغانستان، وفقا لقناة العربية.

و بدأ منذ قليل اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة لبحث التطورات في أفغانستان، وأكد مندوب السعودية حرص المملكة على أمن واستقرار أفغانستان، وفقا للعربية.

وكان أعلن العثيمين، السبت، أن المنظمة ستعقد جلسة استثنائية للجنة التنفيذية للمنظمة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، لمناقشة الوضع في أفغانستان.

وقال العثيمين خلال محادثة هاتفية أجراها مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي  إن السفراء والممثلين الدائمين يجتمعون لتداول الوضع المتغير بسرعة في أفغانستان.

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن قريشي القول إن باكستان ستواصل القيام بدورها البناء في تعزيز السلام والاستقرار المستدامين في أفغانستان، معربًا عن أمله في أن الأطراف الأفغانية ستعمل من أجل تسوية سياسية شاملة.

وأضاف أن المجتمع الدولي يدرك الواقع المتغير تمامًا في أفغانستان، مؤكدًا أن الأولوية الأولى هى ضمان السلامة والأمن بالإضافة إلى حماية حقوق الشعب الأفغانى.

وفي وقت سابق، أعلنت السعودية عن إجلاء جميع أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان نظرا للأوضاع الراهنة غير المستقرة هناك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان لوزارة الخارجية أنه تم إجلاء جميع أعضاء سفارة السعودية في العاصمة الأفغانية كابل وأنهم وصلوا إلى المملكة.

ورأت صحيفة “الرياض” السعودية أن الأوضاع في أفغانستان ما زالت محط أنظار العالم الذي ما زال ينتظر ما ستؤول إليه الأمور في ظل حكم طالبان التي صرح أحد المقربين منها بأن النيّة تتجه إلى إنشاء مجلس حاكم مع احتفاظ الزعيم الأعلى للحركة "هيبة الله أخوند زادة" بموقعه.

أفغانستان طالبان إحلال السلام العثيمين التعاون الإسلامي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

تراجع مصر عن تصنيع السيارة الكهربائية محليًا؟.. الحكومة توضح الحقيقة

وزيرة الصحة: توفير جرعات جديدة من لقاحات كورونا 29 أغسطس

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

أزمة بين الأهلى واتحاد الكرة

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

«التعليم» تخصص رقما ساخنا لتلقي استفسارات تظلمات الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

محمد عبدالعزيز

عشوائية المشهد وغوغائية الشارع

د.كريمة الحفناوى

يا شادى الألحان أسمعنا

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

صور

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

تامر حسني يشعل أجواء الصيف في حفله بالساحل الشمالي

محطة تل أبيب

المزيد

تقارب أيدولوجي: كيف يمكن تفسير موقف "حماس" من إستيلاء "طالبان" على كابول؟

فوضى وارتباك والأوامر.. كيف أصيب الجندي الإسرائيلي في اشتباكات حدود غزة؟

إسرائيل تسجل 5312 إصابة جديدة بفيروس كورونا