الأحد 22 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يغادر إلى روسيا لحضور اجتماع اللجنة العسكرية المصرية الروسية

الفريق أول محمد
الفريق أول محمد زكي

غادر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القاهرة متوجهًا إلى العاصمة الروسية موسكو، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين.

ومن المقرر أن يحضر القائد العام للقوات المسلحة، خلال زيارته لروسيا، فعاليات الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية مع عدد من القادة والمسئولين بوزارة الدفاع الروسية، لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ودعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

«التعليم» تخصص رقما ساخنا لتلقي استفسارات تظلمات الثانوية العامة

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

تراجع مصر عن تصنيع السيارة الكهربائية محليًا؟.. الحكومة توضح الحقيقة

بالأسماء.. 11 مصابا من فريق «كرة سرعة» بكفر الشيخ في حادث تصادم

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

تباين أداء مؤشرات البورصة فى المستهل.. وإيقاف التعامل على أسهم 6 شركات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

محمد عبدالعزيز

عشوائية المشهد وغوغائية الشارع

د.كريمة الحفناوى

يا شادى الألحان أسمعنا

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

صور

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

تامر حسني يشعل أجواء الصيف في حفله بالساحل الشمالي

محطة تل أبيب

المزيد

فوضى وارتباك والأوامر.. كيف أصيب الجندي الإسرائيلي في اشتباكات حدود غزة؟

إسرائيل تسجل 5312 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إصابة 41 فلسطينيا وشرطى إسرائيلى خلال تظاهرات فى غزة