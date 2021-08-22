وزير الدفاع يغادر إلى روسيا لحضور اجتماع اللجنة العسكرية المصرية الروسية

غادر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القاهرة متوجهًا إلى العاصمة الروسية موسكو، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين الصديقين.

ومن المقرر أن يحضر القائد العام للقوات المسلحة، خلال زيارته لروسيا، فعاليات الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية مع عدد من القادة والمسئولين بوزارة الدفاع الروسية، لمناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ودعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.