الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

جميلة عوض تعلن وفاة جدتها دون تحديد موعد الدفن والعزاء

جميلة عوض
جميلة عوض

أعلنت الفنانة جميلة عوض، وفاة جدتها لوالدتها راندا عوض، وذلك عبر خاصية “ستوري” على حسابها الشخصي موقع تبادل الصور "انستجرام".

وكتبت جميلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله والدة راندا وجدة جميلة عوض"، دون أن تفصح عن موعد أو مكان إقامة صلاة الجنازة أو موعد الدفن أو العزاء.

يذكر أن الفنانة جميلة عوض، ابنة المخرج السينمائي عادل عوض ووالدتها هي الممثلة راندا عوض، وهي حفيدة الممثل محمد عوض.

وقدم الفنان محمد عوض العديد من الأعمال الفنية التي تجاوزت 130 عملًا، ما بين مسلسلات أهمها «البراري والحامول، ناس ولاد ناس»، وأفلام سينمائية أشهرها «إخواته البنات، سفاح في مدرسة المراهقات، حب فوق السحاب، الولد الغبي»، كما ظلت أعماله المسرحية محطات هامة في تاريخ المسرح المصري، ومنها «الطرطور، العبيط، مراتي تقريبا، طبق سلطة، مجرم رغم أنفه».

يشار إلى أن الفنانة جميلة عوض شاركت في رمضان 2021، بمسلسل "حرب أهلية"، مع يسرا عوض وباسل خياط، و كانت تدور أحداثه حول "مريم" يسرا، التي لديها ابنة "تمارا"، وتضطرها الظروف لترك ابنتها وهي صغيرة فتشب حاقدة عليها، وتتعرض مريم للخداع من قبل طبيبها النفسي وزوجها يوسف. 

ولعبت الفنانة الشابة جميلة عوض شخصية "تمارا" والتي كانت شخصية شريرة معقدة بشكل كبير، إلا أن الفنانة جميلة عوض تركت علامة مميزة خلال العرض الأول والثاني للمسلسل في موسم يعتبر الأصعب على الدراما في كم المنافسة، وتمكنت من الإعلان عن نفسها وعن وجودها بقوة على الساحة الفنية.

وكانت آخر أعمال جميلة عوض قبل شهر رمضان حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" الذى تم عرضه على قناة DMC العام الماضى، وشاركها البطولة نجلاء بدر وأحمد خالد صالح وخالد أنور وفراس سعيد وباسم مغنية وإخراج مريم أحمدى، ذلك خارج الموسم الرمضاني الماضي؛ أما في موسم دراما رمضان فكان مسلسل “حرب أهلية”، والذي قامت ببطولته الفنانة يسرا وقدمت فيه جميلة عوض شخصية تمارا الفتاة الحقودة.

جميلة عوض
جميلة عوض
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