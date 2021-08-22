الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الهجرة» تعلن تفاصيل الإعلان عن وظائف لمهندسي البرمجيات في ألمانيا

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

كشف السفير محمد خيرت، مستشار وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، عن إعلان وزارة الهجرة عن توفير فرص عمل في ألمانيا للمهندسين في مجال هندسة البرمجيات، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA)، في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM)، مضيفا أن لجنة من الوزارة ومكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ستقوم بفحص الاستمارات وإعداد قائمة بالأسماء المستوفاة للشروط التي تم الإعلان عنها.

وقال خيرت، إنه سيتم إبلاغ من تنطبق عليهم الشروط بمواعيد الاختبار والمقابلات الشخصية والتي تجريها لجنة من الوكالة الألمانية للوظائف والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة الهجرة، لافتًا إلى أن من يقع عليه الاختيار سيشارك في دورة مكثفة قصيرة المدة للتحضير للسفر، وفي ألمانيا يتم تنظيم دورة أكثر تخصصا ويتم فيها أيضا تدريس اللغة الألمانية.

كما أكد خيرت أن كافة الجهود التي تبذلها وزارة الهجرة في هذا الشأن تأتي في إطار محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا على أن الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية المقننة التي يسافر من خلالها الشباب المصري في أمان محافظًا على حياته وكرامته.

ولفت مستشار وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، إلى أن هذا الإعلان يأتي في إطار مشروع THAMM، المشروع الموقع من قبل الحكومة المصرية وهو مشروع شبه إقليمي ممول من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال "الصندوق الائماني للطوارئ من أجل الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنازحين في إفريقيا"، ووزارة التنمية الفيدرالية الألمانية (BMZ)، ويتم تنفيذه بموجب عقدين منفصلين، أحدهما يتعلق بمنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي والآخر يتعلق بـ GIZ بتمويل من الاتحاد الأوروبي و BMZ الألمانية.

الهجرة الشرعية الهجرة غير الشرعية الوكالة الألمانية ظاهرة الهجرة غير الشرعية الوكالة الالمانية للتعاون هندسة البرمجيات

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