«مسرح بلا إنتاج» ينطلق اليوم باسم أشرف زكي

تنطلق، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان «مسرح بلا إنتاج» الدولي، حيث قررت اللجنة العليا للمهرجان برئاسة الفنان إبراهيم الفرن اطلاق اسم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الدورة الحالية.

وتقام فعاليات المهرجان في الفترة من 22 إلى 26 أغسطس 2021، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبدعم لوجستي من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ومكتبة الإسكندرية التي يرأسها الدكتور مصطفى الفقي، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد.

سيقام المهرجان علي مسارح مكتبة الإسكندرية برعاية مركز الفنون بالمكتبة، ومسرح ليسيه الحرية مقر فرقة الإسكندرية المسرحية التي يديرها الفنان محمد مرسي، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشي الذي تديره الفنانة أماني على عوض، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

لجنة تحكيم المهرجان

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان «مسرح بلا إنتاج» الدولي تشكيل لجنة تحكيم العروض المسرحية المشاركة في الدورة الحادية عشرة، وتتكون لجنة التحكيم من: الدكتور أيمن الشيوي من مصر، والدكتور هاني أبو الحسن من مصر، والفنان حمزة العيلي من مصر، والفنان فتاح دويري من ألمانيا، والسينوغراف أنيس الطعلوش من تونس، والفنانة سيرين أشقر من فرنسا، والفنان إبراهيم القحومي من الإمارات، مقرر لجنة التحكيم الفنانة سارة فؤاد.

أسماء المكرمين بالمهرجان

كما أعلنت اللجنة العليا لمهرجان «مسرح بلا إنتاج» الدولي عن تكريم الفنان الشاب عصام عمر، والمخرج محمد الطايع، والفنان السكندري خالد محروس، ضمن فعاليات حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة للمهرجان، سيتم التكريم بقصر ثقافة الانفوشي يوم 22 أغسطس في تمام السابعة مساء.