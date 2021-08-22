الأحد 22 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مسرح بلا إنتاج» ينطلق اليوم باسم أشرف زكي

مهرجان مسرح بلا انتاج
مهرجان مسرح بلا انتاج

تنطلق، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان «مسرح بلا إنتاج» الدولي، حيث قررت اللجنة العليا للمهرجان برئاسة الفنان إبراهيم الفرن اطلاق اسم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على الدورة الحالية.

وتقام فعاليات المهرجان في الفترة من 22 إلى 26 أغسطس 2021، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبدعم لوجستي من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ومكتبة الإسكندرية التي يرأسها الدكتور مصطفى الفقي، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد.

سيقام المهرجان علي مسارح مكتبة الإسكندرية برعاية مركز الفنون بالمكتبة، ومسرح ليسيه الحرية مقر فرقة الإسكندرية المسرحية التي يديرها الفنان محمد مرسي، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشي الذي تديره الفنانة أماني على عوض، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

لجنة تحكيم المهرجان

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان «مسرح بلا إنتاج» الدولي تشكيل لجنة تحكيم العروض المسرحية المشاركة في الدورة الحادية عشرة، وتتكون لجنة التحكيم من: الدكتور أيمن الشيوي من مصر، والدكتور هاني أبو الحسن من مصر، والفنان حمزة العيلي من مصر، والفنان  فتاح دويري من ألمانيا، والسينوغراف أنيس الطعلوش من تونس، والفنانة  سيرين أشقر من فرنسا، والفنان إبراهيم القحومي من الإمارات، مقرر لجنة التحكيم الفنانة سارة فؤاد.

أسماء المكرمين بالمهرجان

كما أعلنت اللجنة العليا لمهرجان «مسرح بلا إنتاج» الدولي عن تكريم الفنان الشاب عصام عمر، والمخرج محمد الطايع، والفنان السكندري خالد محروس، ضمن فعاليات حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة للمهرجان، سيتم التكريم بقصر ثقافة الانفوشي يوم 22 أغسطس في تمام السابعة مساء.

IMG-20210822-WA0001
IMG-20210822-WA0001
مهرجان مسرح بلا إنتاج فعاليات المهرجان مكتبة الاسكندرية اللجنة العليا لمهرجان المكرمين لجنة التحكيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

مصر وجيبوتى تعلنان سبل التعاون فى الصحة العامة بمؤتمر صحفى اليوم

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل خطيبته من أجل «استرداد الشبكة» في المنيا

حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفين وتيسير الحركة المرورية

وزير التعليم يعلن حصيلة تظلمات الثانوية.. ويوجه رسالة لأولياء الأمور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

محمد عبدالعزيز

عشوائية المشهد وغوغائية الشارع

د.كريمة الحفناوى

يا شادى الألحان أسمعنا

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

صور

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

تامر حسني يشعل أجواء الصيف في حفله بالساحل الشمالي

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل غارات الجيش الإسرائيلي ضد 4 مواقع لحماس في غزة

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في غزة

فلسطين: ارتفاع إصابات مسيرة شرق غزة لـ41