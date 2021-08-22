مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح الساحلى

لقي ٤ أشخاص مجهولين الهوية مصرعهم من بينهم طفلة مهتكة الرأس وإصابة ١١ آخرين إثر تصادم سيارتين أمام شارع المطار بطريق الإسكندرية مطروح الساحلي وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي مستشفي الضبعة المركزي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



وحصلت "الدستور" على اسماء المصابين وهم " خميس محمد علي مؤمن٤٣ سنة مصاب باشتباه نزيف بالمخ والبطن والصدر وكدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين، وذياد سامح فوزي ٦ سنوات مصاب يكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس واليدين والقدمين والرقبة والظهر، وذياد السيد عبد العزيز ٧ سنوات مصاب بكدمات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين والكتف الأيمن، وياسمين السيد عبد العزيز ٣سنوات مصابة بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين والرقبة والظهر والبطن والصدر ".

كما أصيب في نفس الحادث " محمد نادى صالح ٣٢ سنة مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس والكتف الأيسر، ونادي محمد نادى ٥ سنوات مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين والرقبة والظهر، عوض الله سامح فوزي ٥ سنوات مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين، سندوس محمد نادى ٣ سنوات مصابة بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس واليدين والقدمين والكتف الأيمن، والسيد عبد العزيز الملكى ٣٥ سنة مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس واليدين والقدمين والبطن، سحر خليفة حسنين ٣٥ سنة مصابة بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين وبتر بالساق اليسرى" بالإضافة إلي سيدة مجهولة الهوية مصابة بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والرأس وفي غيبوبة.

وتم علي الفور إجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين وإجراء الاسعافات الأولية لهم ووضعهم تحت الملاحظة بالإضافة إلي التحفظ على جثامين المتوفين في ثلاجة حفظ الجثامين في مستشفى الضبعة تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.