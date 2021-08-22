الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات فيديو تهريب الدقيق بالشرقية

تهريب الدقيق
تهريب الدقيق

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تحت عنوان "فساد للركب فى تموين أبوكبير شرقية.. علنًا فى وضح النهار تهريب دقيق تموين ونقله من سيارة لأخرى" متضمنًا قيام شخصين بنقل شكائر الدقيق من سيارة لأخرى.

وبالفحص تبين أن الشخصين اللذين يظهران بالفيديو هما (أحد الأشخاص موكل من أصحاب 5 مخابز باستلام ونقل حصتهم من الدقيق من إحدى المطاحن بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية – وصاحب مخبز كائن بدائرة المركز)، وقيامهما بنقل شكائر الدقيق من إحدى السيارات خاصة بالأول إلى سيارة خاصة بالثانى.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهم الثانى وبحوزته (السيارة الخاصة به – 7 شكائر دقيق مدعم زيادة عن حصة المخبز الخاص به)، وباستهداف المتهم الأول تبين عدم تواجده والعثور بمسكنه على (10 شكائر ردة ناعمة إنتاج إحدى المطاحن محظور تداولها أو بيعها خارج المطحن)، وبمواجهة المتهم الثانى اعترف بارتكابه الواقعة لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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