الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بطريركية الإسكندرية تكرم أبناء العاملين الناجحين بالثانوية العامة (صور)

تكريم أبناء العاملين
تكريم أبناء العاملين ببطريركية الإسكندرية

كرم القمص أبراَم إميل، وكيل قداسة البابا تواضروس الثاني بالإسكندرية، السبت، عددًا من أبناء العاملين بالبطريركية الناجحين بالثانوية العامة، حيث قدم القمص أبراَم التهنئة لهم جميعًا وحثهم على التقديم للكليات التى يحبونها وتمنى لهم النجاح فى حياتهم القادمة وقدم لهم الدروع والهدايا وتم أخذ صور تذكارية مع الجميع.

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تكريم أبناء العاملين ببطريركية الإسكندرية


حضر اللقاء القس بولس عوض أمين بيت العائلة، وكيرلس دميان مدير الديوان البطريركي والعاملين بالبطريركية.

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تكريم أبناء العاملين ببطريركية الإسكندرية


وكان قد هنأ اللواء محمد الشريف بتهنئة جميع طلاب الثانوية والفائقين منهم ووعدهم بتنظيم حفل  لتكريمهم تقديرًا لما بذلوه من جهد طوال العام وتحفيزًا لأقرانهم والدفعات القادمة من أبنائنا الطلاب، كما وجَّه التحية لأولياء الأمور لدورهم في دعم ومساعدة أبنائهم.

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تكريم أبناء العاملين ببطريركية الإسكندرية

وتصدَّر تعليم الإسكندرية المشهد في أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2020 / 2021  في سابقة هي الأولى من نوعها وفق النتيجة التي أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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تكريم أبناء العاملين ببطريركية الإسكندرية


من جهته قال الدكتور محمد سعد مدير المديرية أن تعليم الإسكندرية حصد تسعة مراكز من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية حيث حصدت فريدة مؤمن إبراهيم بإدارة وسط على المركز الأول في الشعبة الأدبية وحصلت شهد حسن عبد الحافظ بإدارة برج العرب  على المركز الأول STEM، فيما حصلت إيمان سعيد يونس عبد الرحيم بإدارة المنتزه على المركز الثاني في الشعبة العلمية علوم وأحمد طارق عبد الظاهر بإدارة وسط على المركز الثالث (علمي علوم)، وفي الشعبة العلمية رياضيات حصدت الإسكندرية ثلاثة مراكز جمهوري في المركز الرابع مكرر بحصول روفائيل صموائيل فايز بإدارة برج العرب وعبد الرحمن محمد طلعت بإدارة المنتزه وعبد الله محمود محمد إسماعيل بإدارة شرق، كما حصلت ليديا أمير سليمان بإدارة شرق على الرابع مكرر في الشعبة الأدبية، وتسنيم محمد فتحي غريب بإدارة شرق على المركز السادس مكرر.

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تكريم أبناء العاملين ببطريركية الإسكندرية

وأشار «سعد» إلى أن حصول الإسكندرية على هذه المراكز التسعة بمثابة الفخر لمديري عموم الإدارات وجميع العاملين  وسيتم تنظيم حفل لتكريم أبنائنا الفائقين في الشهادات العامة حرصًـا على غرس التنافسية وبذل الجهد للوصول لمنصات التتويج.

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تكريم أبناء العاملين ببطريركية الإسكندرية
أبناء العاملين الناجحين بالثانوية العامة الدروع والهدايا صور تذكارية البطريركية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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