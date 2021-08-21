السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تأهيل وتبطين عدة ترع في الدقهلية

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، تحت أضواء اللمبات الكهربائية، أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس من العام الماضي.
ويستهدف المشروع توفير الإحتياجات المائية لجميع القطاعات مع اتباع سياسة الترشيد بالأراضي الزراعية.

وتفقد المهندس محمد هلال مدير عام ري غرب البحيرة، اليوم، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترعة جرار معنيا وترعة الحمراوية وتأهيل ترعة ايبيا بزمام هندسة رى كوم حمادة، بهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى التهايات بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة. 

كما تم اليوم متابعة أعمال تأهيل وتبطين ترعة ذو الفقار، وتأهيل ترعة الستاموني بزمام الإدارة العامة لري غرب الدقهلية، تحت إشراف الادارة العامة لترعة السلام ومشروعات الري بالمنصورة، بالإضافة إلى تأهيل ترعة بدران بزمام الإدارة العامة لري شرق الشرقية، زتأهيل ترعه النعامنه بزمام هندسة ري مشتول السوق بالقليوبية، مع التأكيد على الإلتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال وضبط الجودة.

من جانبه، أكد مدير عام ري غرب البحيرة لـ«الدستور» أن المشروع يحقق سياسة الترشيد فى ري الأراضي الزراعية، مشيراً إلى التنبيه على جميع طواقم الإشراف بضرورة مراعاة ضبط الجودة وإزالة ورفع أي دبش غير مطابق من الموقع نهائيا.

وأوضح مدير عام الرى، أنه يتم الاهتمام باعمال التشطيب والفواصل والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ الأعمال. 

ويتضمن المشروع القومى تأهيل وتبطين  7000 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه ضمن المرحلة الآولى، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه، حيث من المنتظر الإنتهاء منها فى منتصف  العام المقبل 2022.

الأعمال الجارية المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع ضمن المشروع القومي العام المقبل 2022 الموارد المائية والر وزاره الموارد المائيه المشروع القومي استهلاك المياه ترشيد استهلاك المياه

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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