7 اختبارات تؤهلك لدخول كلية الشرطة حال اجتيازها .. تعرف عليها

حددت أكاديمية الشرطة 7 اختبارات تمكن المتقدم لأكاديمية الشرطة من الالتحاق بالكلية، حال اجتيازها بنجاح، وذلك وفقا لما حدده اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية في مؤتمر الإعلان عن قبول دفعة جديدة.

الاختبارات المُقررة للالتحاق بكلية الشرطة:

1): اختبار القُدرات: هو اختبار مبدئي وموضوعي ومكتوب لقياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة، ويعتبر الطالب غير لائق إذا لم يحصل على نسبة 50% من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار، وليس للطالب حق الإعادة في هذا الاختبار في حالة الرسوب.

2): اختبارا المقاس والقوام: يتم قياس طول وعرض صدر الطالب للمتقدمين لقسم الضباط المتخصصين للتأكُد من استيفائه للمقاييس المطلوبة، والطالـب الذى لا يستوفى تلك الشُروط لا يكون له حق الإعادة، ويتم اختبار القوام من خلال التأكد من (تناسب الطول مع الوزن "الطول – 90") وتكون الإعادة لمرة واحدة فقط الكشف الطبي، يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة (القومسيون الطبي)، وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط.

3) الكشف النفسي: يتم إجراؤه من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

4) الاختبار الرياضي: يؤدى الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه.

5): كشف السمات: في حالة اجتياز الطالب الاختبار الرياضي يخضع لبطارية اختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

6): لجنة الاختيار (الهيئة): عقب اجتياز الطالب لكافة الاختبارات السابقة بنجاح، يمثُل أمام اللجنة المُشكلة للاختيار والتي تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.

7): الكشف الطبي المتقدم: يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على النحو التالي: موجات صوتية على " القلب – البطن " رسـم مـخ كهربائي مقياس سمــع تقليدي فحص نسبة السكر بالدم " صائم – مفطر " وظائف الكبد والكليتيـن الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة.

وأعلن اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قُبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة 2021 فى قسم الضباط المتخصصين .

واوضح إبراهيم، بان الحاصلون على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تُمثل إحتياجاً أساسياً لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور وإناث) وذلك في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.

وأوضح مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد إبراهيم بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق البكالوريوس التربية الرياضية العام الحالى 2021 يكون التقديم اعتبارا من يوم السبت 21 أغسطس حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر ولمدة28 يوميا من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

تضمنت شروط القبول بحد أدنى مجموع (65%) لهذا العام أو العام السابق، بشرط أن يكون مقيدًا خلال العام الدراسي الماضي في إحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.