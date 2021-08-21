السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 اختبارات لا يحق للمتقدم لأكاديمية الشرطة 2021 إعادتها حال الرسوب فيها

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

حددت أكاديمية الشرطة عدد من الاختبارات لا يحق للطالب الإعادة فيها حال رسوبة أثناء التقدم لكلية الشرطة عام 2021، وفقا لما أعلنه اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.

وفي سياق متصل تستعرض “الدستور” اختبارات أكاديمية الشرطة 2021 التي لا يمكن إعادتها وهي كالآتي:

1): اختبار القُدرات: هو اختبار مبدئي وموضوعي ومكتوب لقياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة، ويعتبر الطالب غير لائق إذا لم يحصل على نسبة 50% من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار، وليس للطالب حق الإعادة في هذا الاختبار في حالة الرسوب.

2) الكشف النفسي: يتم إجراؤه من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

3): كشف السمات: في حالة اجتياز الطالب الاختبار الرياضي يخضع لبطارية اختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

4): لجنة الاختيار (الهيئة): عقب اجتياز الطالب لكافة الاختبارات السابقة بنجاح، يمثُل أمام اللجنة المُشكلة للاختيار والتي تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.

5): الكشف الطبي المتقدم: يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على النحو التالي: موجات صوتية على " القلب – البطن " رسـم مـخ كهربائي مقياس سمــع تقليدي فحص نسبة السكر بالدم " صائم – مفطر " وظائف الكبد والكليتيـن الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة.

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التقديم في أكاديمية الشرطة 2021

وقد أعلن اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، موافقة  اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قُبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة 2021  فى قسم الضباط المتخصصين .

وأوضح إبراهيم، أن الحاصلين على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تُمثل إحتياجاً أساسياً لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور وإناث) في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.

ولفت مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد إبراهيم: أما بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق وبكالوريوس التربية الرياضية العام الحالى 2021 يكون التقديم اعتبارا من يوم السبت 21 أغسطس حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر ولمدة28 يوميا من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.

وتضمنت شروط القبول بحد أدنى مجموع (65%) لهذا العام  أو العام السابق، بشرط أن يكون مقيدًا خلال العام الدراسي الماضي في إحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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