مواعيد وشروط التقديم في أكاديمية الشرطة لعام 2021

الالتحاق بأكاديمية الشرطة حلم يراود الشباب المحبين للوطن، لذلك يعد الإعلان عن تفاصيل قبول دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة 2021 والكشف عن جميع شروط وتفاصيل التقديم في كلية الشرطة 2021 بمثابة بشرى سارة للراغبين في التقديم.

مواعيد التقدم لأكاديمية الشرطة2021

وأعلن مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد إبراهيم، رئيس أكاديمية الشرطة أنه بالنسبة للحاصلين على ليسانس حقوق وبكالوريوس التربية الرياضية العام الحالى 2021 يكون التقديم لهم اعتبارا من يوم السبت 21 أغسطس حتى يوم 6 سبتمبر المقبل.

وتضمنت شروط القبول بحد أدنى مجموع (65%) لهذا العام أو العام السابق، بشرط أن يكون مقيدًا خلال العام الدراسي الماضي في إحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة2021

ويُقبل للالتحاق بكُلية الشُرطة من تتوافر فيهم الشُروط التي نص عليها القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، واللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 وتعديلاتها، وهي:

بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية: أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة.

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وفقًا لما يلى:

أ): ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم.

ب): توافر شرط القوام (أقصى وزن = طول الطالب – 90).

ج): ألا يزيد عُمره فى أول أكتوبر عن 22 سنة ميلادية.

د): أن تقرر الجهة الطبية المُختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة فى هيئة الشرطة.

هـ): أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار.

د): ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

فيما أعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قُبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة 2021 في قسم الضباط المتخصصين.

وأوضح إبراهيم، أن الحاصلين على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تُمثل احتياجاً أساسياً لقطاعات وزارة الداخلية (ذكور وإناث) في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشُرطة وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.