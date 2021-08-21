السبت 21 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب ألقى نفسه من أعلى كوبري الطيران

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة بالقاهرة بندب خبراء الطب الشرعي لتشريح جثة شاب في العقد الثالث من العمر أنهى حياته بإلقاء نفسه من أعلى كوبري الطيران في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وصرّحت النيابة العامة بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما أمرت باستدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

وتلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان، بلاغًا بمصرع شاب بعد سقوطه من أعلى كوبري الطيران بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمود.ح.ع»، 27 عامًا، وسط بركة من الدماء، أسفل كوبري الطيران وبالفحص تبين وجود تهشم في الجمجمة.

وتوصلت التحريات من خلال تفريغ الكاميرات إلى أن الشاب ألقى نفسه من أعلى الكوبري وكان بمفرده، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الحادث والتي ما زالت جارية.

النيابة العامة القاهرة خبراء الطب الشرعي جثة شاب كوبري الطيران مدينة نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

الحكومة: لقاح كورونا إجباري لأعضاء منظومة التعليم بدءًا من الطلاب

وزير التعليم يعلن حصيلة تظلمات الثانوية.. ويوجه رسالة لأولياء الأمور

تنسيق كلية الشرطة 2021.. تعرف على خطوات التقديم والالتحاق عبر الإنترنت

الموت يفجع الفنان محمد رمضان

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

العزاء في إمبابة.. محمد رمضان يكشف تفاصيل وموعد جنازة حماته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

محمد عبدالعزيز

عشوائية المشهد وغوغائية الشارع

د.كريمة الحفناوى

يا شادى الألحان أسمعنا

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

صور

تامر حسني يشعل أجواء الصيف في حفله بالساحل الشمالي

مكاتب التنسيق تستقبل طلاب المرحلة الأولى

حفل محمد رمضان فى الساحل الشمالى

محطة تل أبيب

المزيد

حالته خطيرة.. إصابة جندي إسرائيلي بنيران من غزة

إصابة 17 فلسطينيًا في قمع الاحتلال مسيرة سلمية شرق غزة

مدير الأقصى يدعو الدول العربية والإسلامية لتحمل مسئولياتها تجاه المسجد