التصريح بدفن جثة شاب ألقى نفسه من أعلى كوبري الطيران

أمرت النيابة العامة بالقاهرة بندب خبراء الطب الشرعي لتشريح جثة شاب في العقد الثالث من العمر أنهى حياته بإلقاء نفسه من أعلى كوبري الطيران في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وصرّحت النيابة العامة بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما أمرت باستدعاء أسرته لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

وتلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان، بلاغًا بمصرع شاب بعد سقوطه من أعلى كوبري الطيران بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمود.ح.ع»، 27 عامًا، وسط بركة من الدماء، أسفل كوبري الطيران وبالفحص تبين وجود تهشم في الجمجمة.

وتوصلت التحريات من خلال تفريغ الكاميرات إلى أن الشاب ألقى نفسه من أعلى الكوبري وكان بمفرده، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الحادث والتي ما زالت جارية.