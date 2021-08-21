السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تخاطب تنفيذ الأحكام بشأن رجل أعمال هارب من 149 سنة سجن

محكمة
محكمة

خاطبت جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت، مباحث تنفيذ الأحكام لتسليم رجل أعمال هارب من 149 سنة سجن، إلى مصلحة السجون، لتنفيذ الحكم أثناء اختبائه بإحدى الشقق في الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك إحدى الشركات، مقيم بالقاهرة، سبق اتهامه فى 45 قضية "نصب، شيكات" ومحكوم عليه فى 95 قضية بإجمالى 149 سنة وغرامات مالية بلغت 14 مليون جنيه، بالتحصل على قروض مالية من عدة بنوك وتأسيس مشروع سكنى كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتعثره فى سداد أقساط القروض المستحقة عليه، مما أدى للحجز على المشروع السكنى لصالح البنوك.

وأضافت التحريات أن المذكور ارتكب العديد من وقائع النصب على المواطنين من خلال إيهامهم بإستمرار ملكيته للمشروع والإعلان عن بيع الشقق السكنية والتحصل على مبالغ مالية نظير التعاقدات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى مكان اختباء المتهم بنطاق محافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وضبطه بمكان اختبائه، وبحوزته عدد من الشيكات الخاصة بالعملاء صادرة لصالح المتهم - عدد من عقود بيع من المتهم لآخرين بالمشروع السكنى - كمية من الأوراق الخاصة بالمشروع منسوب صدورها للجهات الحكومية تستخدم فى التحايل على راغبي شراء الشقق السكنية وإيهامهم بإستمرار ملكيته للمشروع - 2 خاتم خاصين بالشركة - دفتر شيكات منسوب لأحد البنوك خاص بالمتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بالأحكام الصادرة ضده، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق تنفيذ الأحكام رجل أعمال هارب مصلحة السجون الجيزة

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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