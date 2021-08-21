«التموين»: 2905 محلات بالأوكازيون الصيفي تقدم تخفيضات 60%

أكد المهندس عبدالمنعم خليل وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأوكازيون الصيفي مستمر حتى يوم 2 سبتمبر بتخفيضات تراوحت ما بين 5% لـ70% على مستوى مديريات التموين بالمحافظات.

وأضاف «خليل» في تصريح لـ«الدستور»، أن المحلات التجارية من القطاع الخاص والعام والتعاوني والاستثماري لديهم فرصة للمشاركة في الأوكازيون الصيفي حتى شهر سبتمبر لتقديم طلبات للحصول على التراخيص مجانا من مديريات التموين للانضمام إلى الأوكازيون الصيفي.

وأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية إلى أن إجمالي عدد المحلات التجارية التي حصلت على تراخيص من مديريات التموين والتجارة الداخلية للمشاركة في الأوكازيون الصيفي ارتفعت لـ2905 محلا تجاريا على مستوى الجمهورية من القطاع الخاص والتعاوني والاستثماري بتخفيضات 70%.

ولفت إلى أن نسبة 80% اقبال من المواطنين على الأوكازيون الصيفي نتيجة وجود التخفيضات والتنافس بين المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي.

وقال رئيس قطاع التجارة الداخلية إنه يسمح لكل محل تجاري من القطاع الخاص والعام والتعاوني والاستثماري المشاركة في الأوكازيون الصيفي بـ15 يوما لإتاحة الفرصة لباقي المحلات المشاركة وخفض الأسعار تكون حقيقية وليست عروض وهمية.

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية إلى أن القطاع الخاص يشارك في الأوكازيون الصيفي بنسبة 90%، والعام والتعاوني والاستثماري يشارك بنسبة 10% بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية بنسب خصومات تصل إلى 70%، لافتا إلى أن هناك إقبالا من المواطنين بسبب وجود تخفيضات على السلع والمنتجات خلال تلك التصفيات الموسمية، ما يهدف لإنعاش الأسواق المحلية بعد فترة الركود خلال الفترة الماضية؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه على كل المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي أن تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا من خلال الالتزام بارتداء الكمامات والتعقيم المستمر وعدم الزحام والتكدس أمام المحلات التجارية ومراعاة عملية التباعد الاجتماعي.