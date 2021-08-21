هل يجوز إخراج الزكاة على السلع الغذائية التي مضى عليها عام؟.. الشيخ عبدالعال هريدي يجيب

نظرًا لارتفاع الأسعار في جميع المواد الأساسية من السالع الغذائية، يلجأ البعض لشراء كميات كبيرة تكفى احتياجات المنزل لمدة تصل إلى السنة، خشية من ارتفاع الأسعار مرة أخرى، وتكون هذه السلع من مخزون الأرز والمكرونة والقمح وغيرهم من السلع التي يحتاج إليها المنزل، وحول هذا الأمر كثرت الأسئلة نحو هل يجوز إخراج الزكاة على محزون البيت الذي مضى عليه عام؟

ويعد هذا السؤال من الأسئلة التي تحظى باهتمام كبير من جانب المسلمين عبر وسائل التواصل الحديثة.



ومن جانبه، قال الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي، مفتى الديار المصرية، عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء، خلال توليه منصب الإفتاء، إنه من المنصوص عليه فقهًا: أن ما يحتاجه الشخص لتموينه وحاجته الأصلية لا تجب فيه الزكاة؛ لأن الزكاة لا تجب إلا في المال النامي بشرط أن يحول عليه الحول، وأن يكون فائضًا عن حوائج المزكي الأصلية وأن يكون مُعَدًّا للتجارة والتمول.

وأضاف عبدالعال الصعيدي، لما كان البادي من السؤال أن السائل يشتري المَسْلَى والأرز لتموينه واستهلاكه الأصلي فإنه لا تجب عليه فيهما الزكاة شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.