«التعاون الإسلامى» تعقد اجتماعًا طارئًا بشأن الأحداث فى أفغانستان غدًا

أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أن المنظمة ستعقد غدًا الأحد، اجتماعًا طارئًا مفتوح العضوية لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في أفغانستان.

وذكرت المنظمة، في بيانٍ صحفي، أن الاجتماع يأتي بناء على دعوة من المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية.

وأشارت إلى أن الاجتماع سيكون على مستوى المندوبين الدائمين لدى المنظمة في مقر الأمانة العامة بجدة.

سقوط أفغانستان

ويأتي اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المقرر غدًا، بعد أيام من سقوط أفغانستان في قبضة حركة طالبان وتدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية بالبلاد، الأمر الذي أدى إلى فرار العديد من اللاجئين الأفغان خارج البلاد، فيما شهد مطار كابول تدفق أعداد هائلة من اللاجئين هربًا من حكم طالبان.

ومع احتدام الأوضاع الراهنة في أفغانستان، سارعت عدة دول عربية وغربية لإبداء استعدادها لاستضافة آلاف اللاجئين الأفغان سواء بصفة دائمة أو مؤقتة.

وفي هذا الصدد، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحد عن موافقتها على استضافة 5,000 من المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، وذلك قبيل توجههم إلى دول أخرى.

فيما أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات، وبطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، ستستضيف المواطنين الأفغان بشكل مؤقت، قبل سفرهم إلى دول أخرى.

وسوف يغادر المواطنون الأفغان الذين تم إجلاؤهم إلى دولة الإمارات من العاصمة كابول خلال الأيام القادمة، على متن طائرات أمريكية.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أنه انطلاقًا من مسئولياتها الأخلاقية تسهم إلى جانب شركائها الدوليين في دعم جهود الإغاثة في أفغانستان، وتسهيل عملية الإجلاء من خلال إتاحة المجال أمام الرحلات الجوية للاستفادة من موقع المملكة كنقطة مرور، وصولًا إلى الوجهات النهائية المقرر لها.

كما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستستقبل آلاف اللاجئين الأفغان الإضافيين، خوفًا على سلامة الأشخاص المرتبطين بها، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستوسع قائمة الأفغان الذين يستحقون بأن يتم استقبالهم كلاجئين، ليتجاوز عددهم 20 ألفًا تقريبًا تقدموا بطلبات حتى الآن (تم إجلاء بعضهم) بموجب برنامج مخصص للمترجمين الذين ساعدوا القوات الأمريكية.