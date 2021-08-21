مصادر بـ«السكة الحديد»: تعاقد على توريد 100 جرار جديد الشهر الجاري

قالت مصادر في هيئة السكة الحديد، إنه سيتم التعاقد مع شركة "آب تيك الأمريكية" -جينرال إلكتريك- قديما، على توريد 100 جرار جديد للمرفق خلال الشهر الجاري، على أن يبدأ توريدها خلال عام من تفعيل التعاقد، اي أغطس 2022، بتكلفة تبلغ نحو 280 مليون دولار.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن التعاقد على تلك الجرارت سيساهم بشكل كبير في رفع كفاءة أسطول السكة الحديد، ضمن خطة الدولة بتوفير مرفق سكة حديد مختلف بشكل كامل لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة مع زيادة عدد المترددين على القطارات.

كانت هيئة السكة الحديد طرحت بالاشتراك مع البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية مناقصة عامة بين مختلف الشركات العالمية لشراء 100 جرار جديد لصالح الهيئة، ضمن خطة لتحديث أسطول وقوة الجر لديها ومواجهة أعطال جراراتالقطارات التى انتهى العمر الافتراضىلأغلبها منذ سنوات.

وتقدم للمناقصة 5 عروض من 5 شركات عالمية أمريكية وروسية وهندية، وتتم إجراءات شراء هذه الجرارات بالتنسيق مع البنك الأوربىالممول لتكلفتها، حيث تم إعداد وتحديد مواصفاتها واختيار الاستشارى الذى يشرف على إجراءات الطرح والشراء بالاشتراك بين الهيئةوالبنك الأوربى.

وسبق وتعاقدت هيئة السكة الحديد مع شركة جنرال إلكتريك" الأمريكية خلال 2017 لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد قبلزيادتها إلى 110 جرارات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفيرقطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، بجانب 440 مليون جنيه تكلفة الجرارات الـ10 المضافة، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.