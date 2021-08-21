السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد 10 أيام .. التأمينات تستعد لبدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2021

صرف معاشات
صرف معاشات

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لبدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2021 وسط إجراءات احترازية مشددة مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات وتوفير أدوات التعقيم لمنع انتشار فيروس كورونا، عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يصل عدد المستفيدين 10.5 مليون مستفيد ومستحق عنهم، فيما يصل عدد المؤمن عليهم أكثر من 13 مليون شخص.

 

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2021

وأوضحت الهيئة، أنه يتم الصرف لأصحاب المعاشات بعد 10 أيام أيا كانت استحقاقاتهم من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة فى محافظات الجمهورية، فى حين يتم تقسيم صرف معاشات شهر سبتمبر 2021 لمن يتقاضون من البريد لمنع التكدس والزحام شرائح ومنها شريحة أولى لأقل من 1000 جنيه، الشريحة الثانية وتحصل على أقل من 2000 جنيه، فيما تصل الشريحة الثالثة لاقل 3000 جنيه، ويتم صرف معاشات شهر سبتمبر 2021 من البريد تباعا وفقا لجدول الصرف.

صرف معاشات شهر سبتمبر 2021 مع ماكينات الصراف الآلي

وبدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وشركات المحمول، بإتاحة صرف قبض المعاشات من خلال محفظة الهاتف المحمول، وذلك للتيسير على المواطنين، وفي إطار توجه الدولة للتحول الرقمي وإتاحة البدائل الإلكترونية، حيث يتوجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى أقرب فرع شركة محمول التابع لها خطه وفتح محفظة إلكترونية والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها.

 

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كما يمكن لصاحب المعاش المستخدم للمحفظة الإلكترونية سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية.

جدير بالذكر، أنه تم تطبيق زيادة سنوية على المعاشات يوليو الماضي بنسبة 130 جنيها لكل ألف جنيه، وتمثلت قيمة الزيادة كالتالي:
- 1000 جنيه، قيمة الزيادة 130 جنيها.
- 2000 جنيه، قيمة الزيادة 260 جنيها.
- 3000 جنيه، قيمة الزيادة 390 جنيها.
- 4000 جنيه، قيمة الزيادة 520 جنيها.
- 5000 جنيه، قيمة الزيادة 650 جنيها.
- 6000 جنيه، قيمة الزيادة 780 جنيها.
-7000 جنيه، قيمة الزيادة 910 جنيهات.
- 8000 جنيه فيما أعلى، قيمة الزيادة 1053 جنيها.

شركات المحمول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محافظات الجمهورية أصحاب المعاشات انتشار فيروس كورونا إجراءات احترازية القومي لتنظيم الاتصالات صرف معاشات شهر سبتمبر 2021

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وائل لطفي

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