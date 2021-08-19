«طالع».. جدول موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 بالتفصيل

جدول موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى حاليا على نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل عقب صرف رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر أغسطس، لذلك يستعرض الدستور جدول صرف الرواتب وفقا للكتاب الدوري الذي تصدره وزارة المالية لتنظيم عملية صرف الرواتب من ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

جدول موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021

وأصدرت وزارة المالية كتابا دوريا بشأن تنظيم عملية صرف رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة كأحد الإجراءات الاحترازية للحفاظ على انخفاض أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم في أواخر عام 2019 في سوق الطيور بمدينة ووهان الصينية، حيث يتم صرف المرتبات خلال الفترة من 21 – 27 سبتمبر ولمدة 5 أيام بجميع محافظات الجمهورية وذلك لتفادي الزحام حول ماكينات الصرف الآلي للبنوك الذي ينتج عنه الإصابة وانتشار العدوى بين الموظفين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة منهم.

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جدول صرف رواتب شهر سبتمبر 2021

جدول صرف رواتب موظفي كافة وزارات الدولة

واعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية الكتاب الدوري الذي ينظم صرف رواتب موظفي الدولة عن 3 شهور ( يوليو، أغسطس، سبتمبر)، حيث تم تحديد موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 يوم 21 لموظفي 33 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية أبرزها (الصحة، التضامن، التموين، الإنتاج الحربي، القوي العاملة، الثقافة، الآثار، الهجرة، الطيران المدني، المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة، المجلس القومي لحقوق الإنسان،...).

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ويتم صرف رواتب موظفي 20 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية يوم 22 سبتمبر أبرزها ( التعليم العالي والتنمية المحلية والعدل والتخطيط، والنيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية،....).

فيما يتم صرف رواتب 13 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية يوم 23 سبتمبر أبرزها ( التربية والتعليم، الزراعة، الري، المالية، الشباب والرياضة، الخارجية، الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية،...),

فيما تم تخصيص يومي 26 و27 سبتمبر لصرف رواتب المتخلفين عن الصرف في تلك الجهات وباقي الجهات الحكومية الآخرى.

وناشدت وزارة المالية جميع الموظفين بتوخي الحذر عن سحب الرواتب من ماكينات الصرف الآلي وإتباع التعليمات والنصائح الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.