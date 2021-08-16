بعد قرار المالية.. تعرف على موعد صرف مرتب شهر سبتمبر 2021

اعتمدت وزارة المالية موعد صرف مرتب سبتمبر 2021 ليكون يوم الثلاثاء 21 سبتمبر المقبل، على 3 دفعات؛ للحد من التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلى، بما يتسق مع إجراءات الدولة الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويبدأ صرف مرتب سبتمبر المقبل للمجموعة من الوزارات يوم الثلاثاء 21 من شهر سبتمبر 2021 وهى وزارات: الصحة، التضامن الاجتماعى، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربى، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، شئون مجلس النواب، قطاع الأعمال العام، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدنى، البيئة السياحة، البترول، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى، الجهاز المركزى للمحاسبات، مجلس النواب.

وتباشر المجموعة الثانية صرف الرواتب الأربعاء الموافق 22 سبتمبر 2021 وهى وزارات: التعليم العالى، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولى، والجهات التابعة لهم والقضاء، النيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للإنتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.



بينما تشمل المجموعة الثالثة يوم الخميس 23 سبتمبر2021 وزارات التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضى، الموارد المائية والرى، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجهورية، وباقى الجهات.

كما حددت وزارة المالية يومى الأحد والإثنين 26، 27 من شهر سبتمبر 2021 للمتخلفين عن الصرف فى المواعيد المقررة من العاملين بجميع الوزارات، يشار إلى أن إدارات الحسابات بدأت تعديل رواتب العاملين بالدولة بما يتوافق مع زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 2400 جنيه وإقرار علاوة ترقية 5% من الأجر الوظيفى للمستحقين.