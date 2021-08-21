توقعات الأرصاد ودرجات الحرارة خلال أسبوع

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم سيظل شبيهًا بطقس الأمس، مشيرًا إلى أنه سيكون حارًا رطبًا في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري، ومائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية.

وتوقع خلال حديثه لـ"الدستور" أن الطقس سيكون شديد الحرارة فى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون طقس الليل معتدل الحرارة رطبًا على القاهرة وجميع أنحاء مصر.

وأضاف شاهين: "أنه ستنشط الرياح على عدد من المدن المصرية، ويستمر تكون الشبورة فى الصباح خلال هذا الأسبوع وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية".

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في مصر

تظل درجة الحرارة في القاهرة العظمي المتوقعة اليوم مثل أمس 36 درجة للعظمى، والصغرى 26 درجة، والمحسوسة 38 درجة، وترتفع درجة الحرارة فى الإسكندرية للعظمى إلى 33 درجة، والصغرى 25 درجة، والمحسوسة ترتفع إلى 36 درجة.

وتكون درجات الحرارة في أسوان 42-27، قنا 40-26، الأقصر 41-26، أبوسمبل 41-26، الوادي الجديد 40-26، سوهاج 39-24، المنيا 38-23، بني سويف 37-24، إدفو 42-27،، الفيوم 37-26، أسيوط 38-34، شلاتين 37-27، حلايب 35-28- سيوة 37-22 درجة.

ويتوقع أن تكون في طنطا 36-25، بلطيم 33-26، شبين الكوم 36-26، دمنهور 35-26، السلوم 32-24، المنصورة 36-25،، الإسماعيلية 38-24، طابا 37-25، السويس 26-24، دمياط 33-25، رفح 34-24، الزقازيق 36-26، شرم الشيخ 39-28، العريش 34-25، بورسعيد 33-25، مطروح 31-25، الطور 34-27، الغردقة 38-28 درجة.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد

وأكد الدكتور محمود شاهين، أن حالة الطقس غدًا الأحد ستكون كما يلي "السواحل الشمالية 32-35، القاهرة الكبرى والوجه البحري 36-38، شمال الصعيد 38-40، جنوب الصعيد 41-42، جنوب سيناء 39-42 درجة".

ويظل تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على الطرق المتجهة للقاهرة والوجه البحري وكذلك السواحل الشمالية، كما يستمر نشاط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

أحوال الطقس ودرجات الحرارة هذا الأسبوع

وتكاد تكون درجات الحرارة متطابقة هذا الأسبوع مع حالة الطقس اليوم، ويستمر توقع الشبورة والرياح على ذات المناطق، وتكون درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري يوم الإثنين والأربعاء والخميس 36-38 درجة وتكون الثلاثاء 35-37 درجة.

وتكون في السواحل الشمالية يوم الإثنين والأربعاء والخميس 32-35 درجة وتكون الثلاثاء 31-34 درجة، متوقعًا أن تكون درجات الحرارة في جنوب الصعيد من الإثنين إلى الخميس 41-42 درجة، وفي شمال الصعيد من الإثنين إلى الأربعاء 37-39، والخميس 38-40 درجة، وتكون في جنوب سيناء من الإثنين إلى الأربعاء 39-42، والخميس 40-43 درجة.