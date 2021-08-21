السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة أسوان: توقيع الكشف المجاني على 2888 مواطن خلال القوافل الطبية

القوافل الطبية بأسوان
القوافل الطبية بأسوان

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في قرية الرغامة غرب بمركز كوم امبو، وقرية الجعافرة بمركز دراو، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح  منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

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القوافل الطبية بأسوان 

واستمرت أعمال القافلة لمدة يومان في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 2888 مواطن.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي، وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

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القوافل الطبية بأسوان 

جدير بالذكر أن فريق الإعلام والتوعية بمديرية الشئون الصحية فى أسوان، واصل أنشطة التوعية عن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك من خلال عقد الندوات التثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة وأهميتها.

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القوافل الطبية بأسوان 

وجاء ذلك في إطار المجهودات المكثفة  استعداد للتشغيل  التجريبي لمنظومة التأمين  الصحي الشامل بمحافظة أسوان.

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القوافل الطبية بأسوان 
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القوافل الطبية بأسوان 
الكشف الطبى مبادرة الرئيس كوم امبو الكشف المجان مديرية الشئون الصحية القوافل الطبية أسوان

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وائل لطفي

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