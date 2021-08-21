لجودة المحاصيل الزراعية.. تأهيل وتبطين 2297.388  كيلو متر من الترع

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.



يستهدف تنفيذ المشروع القومي تحسين منظومة المياه وتقليل الفاقد منها وإعادة إستخدامها أكثر من مرة وإحداث نقلة حضارية لترشيد إستهلاك المياه فى مختلف المحافظات.



وقال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إنه تم الانتهاء، اليوم السبت، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 2297.388 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذي يبلغ 4.226 كيلو متر، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي فى إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.



فتح المجال أمام تصدير المنتجات الزراعية

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتي تنعكس ايجابيًا على جودة المحاصيل وبالتالي على صحة المواطنين، وفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات الزراعية.



كما أكد المتحدث الرسمى، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة "الرى والزراعة والنقل"، وتعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على هذا المشروع القومى، مشيرًا إلى فائدة المشروع فى زيادة عرض جسور الترع، وهو الأمر الذي يسمح بإستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار.

يتضمن المشروع تبطين وتأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه بالمرحلة الآولى بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه تنهى منتصف 2022، و يتم استكمالها إلى 20 ألف كيلومتر بالمرحلة الثانية.