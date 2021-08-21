تحويل أكشاك الكهرباء للوحات فنية بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تجميل أكشاك الكهرباء بطول طريق كورنيش النيل بمدينة دمياط الذي شهد أعمال تطوير على أعلى مستوى، وذلك لتنفيذ مشروع تنسيق حضاري متكامل يليق بمكانة المدينة.

وأطلقت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وبمشاركة الفنانين عماد محمد ورزق السيد، مبادرة لتلوين أكشاك الكهرباء بالمنطقة، والتي كانت تشكل صورة سيئة نظرًا لوجود إعلانات و ملصقات عشوائية على واجهتها.

وتحولت الأكشاك إلى لوحات فنية تعبر عن المنطقة المحيطة وتعلى من الحس والذوق الفني، لتتواكب مع أعمال التطوير التي شهدها الكورنيش، وللارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي العام للمنطقة.