ضبط محاولة تهريب كميات من الأقمشة والمشروبات الكحولية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية عمليات برئاسة الدكتور هشام العدوي بالتنسيق مع إدارة متابعة الإعفاءات والإدارة المركزية للسماح المؤقت والإدارة العامة للمناطق الحرة من ضبط 10 محاولات للتهرب الجمركي للشركات والأشخاص لمخالفتهم لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وتم ضبط كميات من الأقمشة والمشروبات الكحولية (خمور) أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم وسيارات مخالفة لنظم الإعفاءات الجمركية.

وبلغ إجمالي التعويضات المستحقة 2995077.2 2 مليون و995 ألف و77 جنيها.

وتقدم أصحاب الشأن بطلبات تصالح في جميع المحاضر وقاموا بسداد المستحقات الجمركية بالكامل.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري وكيل أول الوزارة رئيس المصلحة بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري وكيل أول الوزارة رئيس المصلحة بتشديد الرقابة على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.