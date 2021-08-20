مصرع وإصابة 7 في حادث تصادم بمطروح

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 6 في تصادم أتوبيس سياحي بسيارة ملاكي في قرية سملا بمرسى مطروح.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام وهم كارين أشرف جمال السن 13 والتشخيص جرح قطعي بالرأس طوله حوالي 15 سم اشتباه pc، وأشرف جمال زكري السن 43 اشتباه كسر بالترقوه وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، ونانسي ناجح مصلح السن 33 التشخيص اشتباه pc اشباه كسر باليد اليسري، ومايكل أسامة جمال السن 4 التشخيص اشتباه كسر بقاع الجمجمة والحالة العامة سيئة، ويوسف أشرف جمال السن 5 سنوات كدمات وسحاجات اشتباه pc، ومارفي أشرف جمال السن 11 اشتباه pc اشتباه نزيف داخلي كدمات وسحاجات بالجسم، وجميع الحالات من محافظة القاهرة.

وتم ايداع جثة سوزي جمال زكري السن 37 سنة في ثلاجة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.